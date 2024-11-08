Bir İnşaat İşçisinin Aylık Kazancı Belli Oldu: Günde 9 Saat Çalışarak Kazandığı Para Dudak Uçuklattı
Bir İnşaat İşçisinin Aylık Kazancı Belli Oldu: Günde 9 Saat Çalışarak Kazandığı Para Dudak Uçuklattı
Bir inşaat işçisinin kazandığı aylık maaş ortaya çıktı. Günde 9 saat çalışarak kazandığı para dudak uçuklattı. TRT Haber’e konuşan inşaat işçisi Akif Çalış, “Zorluk görmeden sefasını süremezsin. Bu bir sanattır, herkesin yapacağı bir iş değil” dedi.
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İnşaat işçisi Akif Çalış, günde 9 saat çalışarak ayda 200 bin TL kazandığını söyledi.
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TRT Haber’e konuşan Akif Çalış, “Zorluk görmeden sefasını süremezsin. Bu bir sanattır, herkesin yapacağı bir iş değil” dedi. İşte o anlar:
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