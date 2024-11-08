Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Bir İnşaat İşçisinin Aylık Kazancı Belli Oldu: Günde 9 Saat Çalışarak Kazandığı Para Dudak Uçuklattı

Bir İnşaat İşçisinin Aylık Kazancı Belli Oldu: Günde 9 Saat Çalışarak Kazandığı Para Dudak Uçuklattı

İşçi
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
08.11.2024 - 22:31

Bir inşaat işçisinin kazandığı aylık maaş ortaya çıktı. Günde 9 saat çalışarak kazandığı para dudak uçuklattı. TRT Haber’e konuşan inşaat işçisi Akif Çalış, “Zorluk görmeden sefasını süremezsin. Bu bir sanattır, herkesin yapacağı bir iş değil” dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İnşaat işçisi Akif Çalış, günde 9 saat çalışarak ayda 200 bin TL kazandığını söyledi.

İnşaat işçisi Akif Çalış, günde 9 saat çalışarak ayda 200 bin TL kazandığını söyledi.

TRT Haber’e konuşan Akif Çalış, “Zorluk görmeden sefasını süremezsin. Bu bir sanattır, herkesin yapacağı bir iş değil” dedi. İşte o anlar:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın