Bir İnşaat İşçisinin Aylık Kazancı Belli Oldu: Günde 9 Saat Çalışarak Kazandığı Para Dudak Uçuklattı

Bir inşaat işçisinin kazandığı aylık maaş ortaya çıktı. Günde 9 saat çalışarak kazandığı para dudak uçuklattı. TRT Haber’e konuşan inşaat işçisi Akif Çalış, “Zorluk görmeden sefasını süremezsin. Bu bir sanattır, herkesin yapacağı bir iş değil” dedi.