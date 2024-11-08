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20 Yıl Önce Kaybolan Kız Kardeşlerin Cansız Bedenleri Bulundu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

20 Yıl Önce Kaybolan Kız Kardeşlerin Cansız Bedenleri Bulundu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kahramanmaraş Polis
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
08.11.2024 - 18:32

20 yıl sonra gizemli cinayetin sırrı çözüldü. Kahramanmaraş polisi, 20 yıl önce meydana gelen bir olayın dosyasını yeniden açtı. Böylelikle kaybolan iki kız kardeşin öldürüp gömüldüğünü de tespit etmiş oldu. Polis, iki kız kardeşin cansız bedenlerini gömüldüğü yerden çıkartı. Olaya ilişkin 2 şüpheli de gözaltına alındı.

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20 yıl önce kaybolan iki kız kardeşin dosyası tozlu raflardan çıkartılarak çözüldü.

20 yıl önce kaybolan iki kız kardeşin dosyası tozlu raflardan çıkartılarak çözüldü.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri 20 yıl önce kaybolan kız kardeşler F.A. ve G.A’nın öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerine dosyayı yeniden açtı. Böylelikle bu olayın bir kayıp vakası olmadığı da ortaya çıktı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri 20 yıl önce kaybolan kız kardeşler F.A. ve G.A’nın öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerine dosyayı yeniden açtı. Böylelikle bu olayın bir kayıp vakası olmadığı da ortaya çıktı.

Yeniden başlatılan soruşturmada kız kardeşlerin B.Y. ve M.D. isimli şahıslar tarafından öldürülüp Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Sarıkaya mevkisinde bir evin bahçesine gömüldüğü tespit edildi. Bu olay sonrası evin bahçesinde yapılan kazıda iki kız kardeşin cansız bedeni bulundu. İki şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin ise emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Yeniden başlatılan soruşturmada kız kardeşlerin B.Y. ve M.D. isimli şahıslar tarafından öldürülüp Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Sarıkaya mevkisinde bir evin bahçesine gömüldüğü tespit edildi. Bu olay sonrası evin bahçesinde yapılan kazıda iki kız kardeşin cansız bedeni bulundu. İki şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin ise emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

İşte o anlar:

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