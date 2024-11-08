20 Yıl Önce Kaybolan Kız Kardeşlerin Cansız Bedenleri Bulundu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

20 yıl sonra gizemli cinayetin sırrı çözüldü. Kahramanmaraş polisi, 20 yıl önce meydana gelen bir olayın dosyasını yeniden açtı. Böylelikle kaybolan iki kız kardeşin öldürüp gömüldüğünü de tespit etmiş oldu. Polis, iki kız kardeşin cansız bedenlerini gömüldüğü yerden çıkartı. Olaya ilişkin 2 şüpheli de gözaltına alındı.