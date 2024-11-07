Dikkat! Elektronik Sigaraların En Tehlikeli Olanı Açıklandı: Akciğer Bağışıklık Hücrelerini Felç Ediyor
Dikkat! Elektronik Sigaraların En Tehlikeli Olanı Açıklandı: Akciğer Bağışıklık Hücrelerini Felç Ediyor
Elektronik sigaralara yönelik yeni bir gelişme yaşandı. Birçok ülkede yasaklanan elektronik sigaraların en tehlikeli olanı açıklandı. Kanada'da yapılan bir araştırma herkesi korkuttu. Elektronik sigaraların özellikle de böğürtlen aromalı olanların, akciğerler üzerinde en zararlı etkileri yarattığı belirlendi. Akciğer bağışıklık hücrelerini felç ediyor.
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Elektronik sigara kullananları yakından ilgilendiren bir araştırma gündeme geldi.
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McGill Üniversitesi'nden Ajitha Thanabalasuriar'ın öncülüğünde yapılan elektronik sigaralara yönelik araştırma yapıldı. Araştırmada, meyve aromalarının akciğerlerin doğal savunmalarını zayıflattığı ve vücudun zararlı mikropları engellemesini zorlaştırdığı tespit edildi.
Meyve aromalı elektronik sigaraların içindeki kimyasal bileşenler, akciğer hücrelerinde savunma yollarını engelliyor. Bu durum, vücudun zararlı mikroplara karşı savunmasını zayıflatarak, özellikle akciğerlerdeki bağışıklık hücrelerinin hareketlerini değiştiriyor.
Araştırmada, fareler üzerinde testler yapıldı. Testlerde, böğürtlen aromalı buharların alveoler makrofajları (akciğer bağışıklık hücreleri) felç ederek bakterilere karşı savunma yapmalarını engellediği görüldü. Farelerde hayatta kalma oranının düşmesine yol açtı. Araştırmacılar, bu zararlı etkilerin hangi kimyasal bileşenlerden kaynaklandığını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
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