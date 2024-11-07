Dikkat! Elektronik Sigaraların En Tehlikeli Olanı Açıklandı: Akciğer Bağışıklık Hücrelerini Felç Ediyor

Elektronik sigaralara yönelik yeni bir gelişme yaşandı. Birçok ülkede yasaklanan elektronik sigaraların en tehlikeli olanı açıklandı. Kanada'da yapılan bir araştırma herkesi korkuttu. Elektronik sigaraların özellikle de böğürtlen aromalı olanların, akciğerler üzerinde en zararlı etkileri yarattığı belirlendi. Akciğer bağışıklık hücrelerini felç ediyor.