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AFAD Duyurdu: Elazığ'da 5 Büyüklüğünde Deprem

AFAD Duyurdu: Elazığ'da 5 Büyüklüğünde Deprem

Elazığ AFAD
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
08.11.2024 - 17:16

Elazığ'da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Batman, Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Muş ve çevre illerden hissedildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 17.04'te merkez üssü Elazığ olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 17.04'te merkez üssü Elazığ olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Deprem Batman, Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Muş ve çevre illerden de hissedildi.

Deprem Batman, Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Muş ve çevre illerden de hissedildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Elazığ’da 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Elazığ’da 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:

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