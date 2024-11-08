AFAD Duyurdu: Elazığ'da 5 Büyüklüğünde Deprem
AFAD Duyurdu: Elazığ'da 5 Büyüklüğünde Deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 17.04'te merkez üssü Elazığ olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
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Deprem Batman, Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Muş ve çevre illerden de hissedildi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Elazığ’da 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.
AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:
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