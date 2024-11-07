Beklenen Gün Geldi: Narin Cinayetinde İlk Duruşma Bugün: Sanıklar Adliyeye Getirildi

Herkesin beklediği gün geldi. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın, aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu.Cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması bugün görülecek. Narin'in annesi, ağabeyi, amcası ve itirafçı Nevzat Bahtiyar duruşma kapsamında adliyeye getirildi. Tutuklu 8 şüpheli ile ilgili soruşturma ise sürüyor.