Beklenen Gün Geldi: Narin Cinayetinde İlk Duruşma Bugün: Sanıklar Adliyeye Getirildi
Beklenen Gün Geldi: Narin Cinayetinde İlk Duruşma Bugün: Sanıklar Adliyeye Getirildi
Herkesin beklediği gün geldi. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın, aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu.Cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması bugün görülecek. Narin'in annesi, ağabeyi, amcası ve itirafçı Nevzat Bahtiyar duruşma kapsamında adliyeye getirildi. Tutuklu 8 şüpheli ile ilgili soruşturma ise sürüyor.
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8 yaşındaki Narin'in annesi, ağabeyi ve amcası da tutuklanmıştı. Anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran, "kasten öldürme suçuna iştirak etmek", amca Fuat Güran ise "suç delillerini yok etmek" suçlarından yargılanacak.
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4 sanığın yargılanmasına bugün başlanıyor. Dava kapsamında Narin Güran’ın annesi, abisi, amcası ve itirafçı sanık Nevzat Bahtiyar ilk kez hakim karşısına çıkacak. Duruşma öncesi mahkeme çevresinde ve duruşma salonunda geniş güvenlik önlemi alındı.
Tutuklu 8 şüpheli ile ilgili soruşturma ise sürüyor.
Tutuklu 4 sanık, "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yargılanmaları için Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesine getirildi.
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