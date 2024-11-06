Kutlamaya Başladı: Trump Zafer Konuşması Yapıyor
Kutlamaya Başladı: Trump Zafer Konuşması Yapıyor
Resmi olmayan sonuçlara göre 277 delege kazanan Trump, ABD'nin yeni başkanı oldu. Florida'daki Palm Beach'te destekçilerine seslenen Donald Trump, ''Bu seçimde tarih yazıldı. Bu tüm tarihin en büyük siyasi hareketiydi. Yeni bir önem seviyesine ulaşacak çünkü ülkemizi iyileştireceğiz'' dedi.
Harris ise bugün konuşma yapmayacağını açıkladı.
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Fox News, Trump'ın zafere ulaştığını duyurdu.
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Kamala Harris ile Donald Trump arasında kıyasıya mücadele devam ederken, resmi olmayan sonuçlara göre 277 delege kazanan Trump, ABD'nin yeni başkanı oldu.
Seçimin kendisi için iyi gitmediğini gören Harris bugün konuşma yapmayacağını açıkladı. Trump ise zafer konuşması yapmak için yola çıktı.
Florida'daki Palm Beach'te destekçilerine seslenen Donald Trump, zaferini ilan etti. "Bu muhteşem hareketin içinde binlerce dostumuz var. Bu seçimde tarih yazıldı'' diyen Trump sözlerine şöyle devam etti:
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