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Kutlamaya Başladı: Trump Zafer Konuşması Yapıyor

Kutlamaya Başladı: Trump Zafer Konuşması Yapıyor

Donald Trump abd seçimleri seçim
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
06.11.2024 - 10:51

Resmi olmayan sonuçlara göre 277 delege kazanan Trump, ABD'nin yeni başkanı oldu.  Florida'daki Palm Beach'te destekçilerine seslenen Donald Trump, ''Bu seçimde tarih yazıldı. Bu tüm tarihin en büyük siyasi hareketiydi. Yeni bir önem seviyesine ulaşacak çünkü ülkemizi iyileştireceğiz'' dedi. 

Harris ise bugün konuşma yapmayacağını açıkladı.

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Fox News, Trump'ın zafere ulaştığını duyurdu.

Fox News, Trump'ın zafere ulaştığını duyurdu.

Kamala Harris ile Donald Trump arasında kıyasıya mücadele devam ederken, resmi olmayan sonuçlara göre 277 delege kazanan Trump, ABD'nin yeni başkanı oldu.

Kamala Harris ile Donald Trump arasında kıyasıya mücadele devam ederken, resmi olmayan sonuçlara göre 277 delege kazanan Trump, ABD'nin yeni başkanı oldu.

Seçimin kendisi için iyi gitmediğini gören Harris bugün konuşma yapmayacağını açıkladı. Trump ise zafer konuşması yapmak için yola çıktı.

Seçimin kendisi için iyi gitmediğini gören Harris bugün konuşma yapmayacağını açıkladı. Trump ise zafer konuşması yapmak için yola çıktı.

Florida'daki Palm Beach'te destekçilerine seslenen Donald Trump, zaferini ilan etti. "Bu muhteşem hareketin içinde binlerce dostumuz var. Bu seçimde tarih yazıldı'' diyen Trump sözlerine şöyle devam etti:

Florida'daki Palm Beach'te destekçilerine seslenen Donald Trump, zaferini ilan etti. "Bu muhteşem hareketin içinde binlerce dostumuz var. Bu seçimde tarih yazıldı'' diyen Trump sözlerine şöyle devam etti:

''Bu tüm tarihin en büyük siyasi hareketiydi. Yeni bir önem seviyesine ulaşacak çünkü ülkemizi iyileştireceğiz.

Yardıma ihtiyacı olan bir ülkemiz var. Sınırlarımızı tamir edeceğiz.

47'inci başkanınızı seçtiğiniz için teşekkür ederim.

Sizin için her nefesimle her gün sizin için mücadele edeceğim.

Amerika'nın altın çağı olacak. Amerika'yı yeniden büyük yapmamızı sağlayacak bu zafer.

Zafere başka hiçbir yol yoktu. 

'Hayatımın en önemli anlarından biriydi' diyeceksiniz.

Amerika bize görülmemiş ve güçlü bir görev verdi ve Senato'nun kontrolünü geri aldık.

Temsilciler Meclisi'nde de kontrolü elimizde tutacağız gibi görünüyor.

Güzel eşim Melania'ya teşekkür etmek istiyorum.'

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