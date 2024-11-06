Kutlamaya Başladı: Trump Zafer Konuşması Yapıyor

''Bu tüm tarihin en büyük siyasi hareketiydi. Yeni bir önem seviyesine ulaşacak çünkü ülkemizi iyileştireceğiz.

Yardıma ihtiyacı olan bir ülkemiz var. Sınırlarımızı tamir edeceğiz.

47'inci başkanınızı seçtiğiniz için teşekkür ederim.

Sizin için her nefesimle her gün sizin için mücadele edeceğim.

Amerika'nın altın çağı olacak. Amerika'yı yeniden büyük yapmamızı sağlayacak bu zafer.

Zafere başka hiçbir yol yoktu.

'Hayatımın en önemli anlarından biriydi' diyeceksiniz.

Amerika bize görülmemiş ve güçlü bir görev verdi ve Senato'nun kontrolünü geri aldık.

Temsilciler Meclisi'nde de kontrolü elimizde tutacağız gibi görünüyor.

Güzel eşim Melania'ya teşekkür etmek istiyorum.'