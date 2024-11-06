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ABD Yeni Başkanını Seçiyor: Bitcoin, Rekor Kırdı

ABD Yeni Başkanını Seçiyor: Bitcoin, Rekor Kırdı

Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump bitcoin
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
06.11.2024 - 08:40

ABD'de başkanlık seçimlerinde oy sayımı devam ederken, Trump'ın seçimi kazanabileceği beklentisiyle Bitcoin rekor kırdı.

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Bitcoin'in fiyatı 75 bin doları aşarak rekor tazeledi.

Bitcoin'in fiyatı 75 bin doları aşarak rekor tazeledi.

Kamala Harris ile Donald Trump arasında kıyasıya mücadele devam ederken, resmi olmayan sonuçlara göre Trump'ın önde olduğu açıklandı. New York Times, yüzde 90 ihtimalle Trump'ın kazanacağını işaret etti.

Kamala Harris ile Donald Trump arasında kıyasıya mücadele devam ederken, resmi olmayan sonuçlara göre Trump'ın önde olduğu açıklandı. New York Times, yüzde 90 ihtimalle Trump'ın kazanacağını işaret etti.

Oy sayımı devam ederken, Trump'ın seçimde üstünlük sağlayabileceği beklentisiyle Bitcoin'in fiyatındaki yükseliş gözlerden kaçmadı.

Oy sayımı devam ederken, Trump'ın seçimde üstünlük sağlayabileceği beklentisiyle Bitcoin'in fiyatındaki yükseliş gözlerden kaçmadı.

Coinmarketcap verilerine göre, kripto para biriminin fiyatı, 75 bin 11 dolarla rekor tazelerken, Türkiye saati ile 06.30 itibarıyla 73 bin 886 dolardan işlem gördü.

Coinmarketcap verilerine göre, kripto para biriminin fiyatı, 75 bin 11 dolarla rekor tazelerken, Türkiye saati ile 06.30 itibarıyla 73 bin 886 dolardan işlem gördü.
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