ABD Yeni Başkanını Seçiyor: Bitcoin, Rekor Kırdı
ABD Yeni Başkanını Seçiyor: Bitcoin, Rekor Kırdı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bitcoin'in fiyatı 75 bin doları aşarak rekor tazeledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kamala Harris ile Donald Trump arasında kıyasıya mücadele devam ederken, resmi olmayan sonuçlara göre Trump'ın önde olduğu açıklandı. New York Times, yüzde 90 ihtimalle Trump'ın kazanacağını işaret etti.
Oy sayımı devam ederken, Trump'ın seçimde üstünlük sağlayabileceği beklentisiyle Bitcoin'in fiyatındaki yükseliş gözlerden kaçmadı.
Coinmarketcap verilerine göre, kripto para biriminin fiyatı, 75 bin 11 dolarla rekor tazelerken, Türkiye saati ile 06.30 itibarıyla 73 bin 886 dolardan işlem gördü.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın