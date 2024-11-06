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Bu da Oldu: ABD Seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na Oy Çıktı

Bu da Oldu: ABD Seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na Oy Çıktı

Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump seçim
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
06.11.2024 - 10:16

ABD'deki başkanlık seçimleri tüm hızıyla devam ederken, ilginç bir olay yaşandı. Virginia eyaletinden CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy çıktı.

Resmi olmayan sonuçlara göre 277 delege kazanan Trump, ABD'nin yeni başkanı oldu. 

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Yarışın neredeyse sonuna gelindi. Başkan olabilmek için Demokrat aday ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi eski Başkan Donald Trump arasında kıyasıya mücadele ediyor.

Yarışın neredeyse sonuna gelindi. Başkan olabilmek için Demokrat aday ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi eski Başkan Donald Trump arasında kıyasıya mücadele ediyor.

ABD'nin Virginia eyaletinden bir seçmenin, CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdiği görüldü.

ABD'nin Virginia eyaletinden bir seçmenin, CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdiği görüldü.

İşte o oy pusulası:

İşte o oy pusulası:
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