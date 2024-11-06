10 Yıldır Satılamıyordu! Abdülgaffar Karacadağ Yalısının Yeni Sahibi Belli Oldu: 32 Milyon Dolara Satın Alındı
10 Yıldır Satılamıyordu! Abdülgaffar Karacadağ Yalısının Yeni Sahibi Belli Oldu: 32 Milyon Dolara Satın Alındı
Neşet Yalçın’ın 10 yıl önce satışa çıkardığı tarihi Abdülgaffar Karacadağ Yalısı satıldı. Sabah'tan Bülent Cankurt’un haberine göre tarihi yalı, Petrol zengini Ercüment Cafer Bayegan tarafından 32 milyon dolara satın alındı.
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Yalı, 2014 yılında 42 milyon dolardan satışa sunulmuştu.
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Sosyetik çiftin sahip olduğu yalısı, 10 milyon dolarlık indirim sonrası Ercüment Cafer Bayegan’ın oldu.
10 oda, 5 banyo, fitness salonu, sauna, asansör ve 12 araçlık bir otopark bulunan yalı, yaklaşık 1100 metrekarelik alana sahip.
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