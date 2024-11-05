Duruşmaya 2 Gün Kala: Narin'i Son Gören Arkadaşı Konuştu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'a ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Özgür Cebe’nin haberine göre, duruşmaya iki gün kala Narin Güran'ı son gören arkadaşları konuştu.