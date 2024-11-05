Duruşmaya 2 Gün Kala: Narin'i Son Gören Arkadaşı Konuştu
Duruşmaya 2 Gün Kala: Narin'i Son Gören Arkadaşı Konuştu
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'a ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Özgür Cebe’nin haberine göre, duruşmaya iki gün kala Narin Güran'ı son gören arkadaşları konuştu.
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8 yaşındaki Narin'in annesi, ağabeyi ve amcası da tutuklanmıştı. Anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran, "kasten öldürme suçuna iştirak etmek", amca Fuat Güran ise "suç delillerini yok etmek" suçlarından yargılanacak. Tutuklu 4 sanık, 7 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.
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8 yaşındaki Narin Güran’ın katledilmesine ilişkin davaya iki gün kala, Narin’in arkadaşlarıyla yapılan görüşmenin detayları ortaya çıktı.
Duruşmaya iki gün kala Narin Güran'ı son gören arkadaşları konuştu.
Narin’in arkadaşlarıyla yaptıkları görüşme ve mülakat görüntülerin detayları paylaşıldı. Görüntülerde Narin’in saat 15.15’te okul kamerası açısından çıkarak tepeye doğru yürüdüğü o tepede Narin’in arkadaşıyla uygulamalı bir görüşme gerçekleştirildiği belirlendi.
Görevlilerin, Narin’in iki arkadaşıyla görüştüğü görüldü. Kadın görevlilerin, “Buradan nereye doğru gidiyordu Narin?” diye soruyor. Narin arkadaşı, eliyle evini işaret ediyor. Kadın görevli, “Yani evine doğru gidiyordu” diyerek kendisini teyit ediyor. Görüntünün devamında ise “Sen Narin diye seslendiğinde Narin nereye geldi” diye soruyor. Arkadaşı da Narin’in saat 15.15’te okul kamerası açısından çıktığı okulun hemen yanındaki tepeden aşağıya doğru yürüyerek “Seslendiğimde buraya doğru geldi” diye cevap veriyor. Görevli bu kez “Evet tamam. Şimdi git oraya. Narin olarak dur bakalım Narin’in durduğu yerde dur” diyor.
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Narin'in son görüntüsünün olduğu o tepede görüşme yapılırken, iki arkadaş o anları anlattı. Görevli “Narin’le burada konuştunuz, tam olarak ne konuştunuz Narin’le. Ne söyledin, o sana nasıl bir cevap verdi” diye soruyor. Çocuk da, “Narin ne yapıyorsun dediğimde o da bana döndü ve yemek yiyip geleceğini söyledi” diye yanıt veriyor.
Görevli kadın çocuğa, “Tamam. Peki, ondan sonra nereye doğru gitti Narin” diye soruyor. Çocuk da, eliyle Narin'in gittiği yeri gösteriyor. Görevli, “Tepeye doğru gitti ve son olarak nereye kadar gittiğini görebildin. En son gördüğün yer” diye soruyor. Çocuk da “Eve kadar gitti” diyor. Görevli “En son gözünün görmediği Narin’in kaybolduğu nokta eve doğru gittiği yer” diyor.
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