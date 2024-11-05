Kayyum Atamaları Sonrası İlk Kez Konuşan Devlet Bahçeli, 'Öcalan' Çağrısını Yineledi
Kayyum Atamaları Sonrası İlk Kez Konuşan Devlet Bahçeli, 'Öcalan' Çağrısını Yineledi
Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Öcalan' çağrısını bir kez daha yineledi. Bahçeli, 'Sözümün arkasındayım, terörist başı gelip terörün bittiğini açıklasın. Umut hakkından yararlansın' dedi.
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Geçtiğimiz ay kürsüde yaptığı konuşmada PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ı Meclise davet etmişti. Bahçeli'nin bu açıklaması birçok siyasetçiyi birbirine düşürken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye destek gelmişti.
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Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
''Teklifimde ısrarcıyım, sözümün arkasındayım!'' diyen Devlet Bahçeli, szölerine şöyle devam etti:
''Sözümüzün arkasındayım. Terörist başı gelip terörün bittiğini açıklasın. Umut hakkı sözümün arkasındayım. Teklifimde ısrarlıyım. Tabular kalktıkça ezberler bozuldukça insanlar birbirine dürüst davrandıkça içlerinden geçeni özgürce söyledikçe bir anlaşma ve mutabakat noktasından diğerine küçük adımlarala ilerlemek daha kolaydır. Bin yıllık kardeşliğimizi pekiştirmeliyiz. Kürtlerle kucaklaşma asıldır, terörle mücadele esastır. Silahlı eşkıyayı temizlemek kaçınılmazdır, siyasette uzlaşma ortak yararımızadır. TUSAŞ saldırısı Türkiye'ye yapılmıştır, Türk milletini hedef almıştır. Kürtler başka, terör örgütü başkadır. Kürtler kardeşimizdir. Terör örgütü ise Türkiye düşmanlarının taşeronudur. DEM Parti kararını derhal netleştirmeli. Nerede durduğu muammasını açıklığa kavuşturmalı. Öcalan İmralı'da yatıyor Meclis'te zaten Öcalan'ın 57 gölgesi var.''
''TBMM Türk milletinin kalbidir. Peki İmralı adası neresidir? İmralı adası Türk toprağı değil midir? Bu adadan vazgeçildi de bizim mi haberimiz olmadı? Terörist başının TBMM DEM Parti Grubu'na gelmesine itiraz ediyorlar da İmralı'da kalmasına neden tepki göstermiyorlar?'' diye soran Bahçeli, şunları söyledi:
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''Terörist başının tecridi kalkarsa DEM Parti Grubu'nda bölücü terör örgütünün eylemsel, pratiksel sonlandığını açıklamasından şimdiden rahatsızlık duyanlar terörden geçinen köksüzlerden başkaları olamaz. Eğer terör hayatımızdan sökülüp atılırsa, Türkiye siyasi ve ekonomik istikrarın zirvesine çıkarsa, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil midir?''
DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmasının ardından ilk kez konuşan Bahçeli, ''Belediye başkanları hukuki süreçlerin sonuçlanmasını sabırla beklemeli'' dedi.
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