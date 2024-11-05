Kayyum Atamaları Sonrası İlk Kez Konuşan Devlet Bahçeli, 'Öcalan' Çağrısını Yineledi

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Öcalan' çağrısını bir kez daha yineledi. Bahçeli, 'Sözümün arkasındayım, terörist başı gelip terörün bittiğini açıklasın. Umut hakkından yararlansın' dedi.