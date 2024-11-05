Bugün Başladı: Yeni Düzenlemeye Karşı Harekete Geçen Aile Hekimleri 3 Gün İş Bırakıyor
Bugün Başladı: Yeni Düzenlemeye Karşı Harekete Geçen Aile Hekimleri 3 Gün İş Bırakıyor
'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler krize neden oldu. Harekete geçen Aile hekimleri ve hekim sendikaları, 5-6-7 Kasım tarihlerinde iş bırakma eylemi yapacaklarını açıkladı.
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"Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği"nde yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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Çalışma koşullarının iyileştirilmesini ve yönetmeliğin geri çekilmesini talep eden hekimler, yeni yönetmeliğe tepki gösterdi.
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) öncülüğünde yürütülen eyleme birçok hekim sendikası da destek verdi. Sendikalar, düzenlemenin aile hekimliğinin kalitesine zarar verdiğini ve hekimlerin maaşlarının emekliliğe yansıyacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini açıkladı.
Eyleme katılan başlıca sendikalar arasında AHEF, AHESEN, ASEF, Hekim Birliği Sendikası, Genel Sağlık İş, Hekim-Sen ve Türk Tabipleri Birliği yer alıyor.
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