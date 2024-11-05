Bugün Başladı: Yeni Düzenlemeye Karşı Harekete Geçen Aile Hekimleri 3 Gün İş Bırakıyor

'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler krize neden oldu. Harekete geçen Aile hekimleri ve hekim sendikaları, 5-6-7 Kasım tarihlerinde iş bırakma eylemi yapacaklarını açıkladı.