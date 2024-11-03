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Saldırıya Uğradı, Darbedildi: Başörtüsüne Uyarı Geldiği İçin Soyunan Kadın Tutuklandı

Saldırıya Uğradı, Darbedildi: Başörtüsüne Uyarı Geldiği İçin Soyunan Kadın Tutuklandı

İran Başörtü Saldırı
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
03.11.2024 - 15:40

İran'da üniversite öğrencisi bir kadın, iddiaya göre hükümete bağlı milisler tarafından tacize uğradıktan sonra darp edildi. Saldırıya uğrayan kadın, kıyafetlerini çıkardı ve iç çamaşırlarıyla slogan atarak hükümeti protesto etmişti. İran polisi, üniversiteli kadını tutukladı.

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İran'da başörtüsüne uyarı gelen kadının yaptığı herkesi şoke etti.

İran'da başörtüsüne uyarı gelen kadının yaptığı herkesi şoke etti.

İran’da ''uygunsuz başörtüsü'' gerekçesiyle güvenlik güçlerinin saldırısına uğrayan bir kadın öğrenci kıyafetlerini çıkartarak saldırıyı protesto etmişti. Konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. İran polisi, üniversiteli kadını tutukladı.

İran’da ''uygunsuz başörtüsü'' gerekçesiyle güvenlik güçlerinin saldırısına uğrayan bir kadın öğrenci kıyafetlerini çıkartarak saldırıyı protesto etmişti. Konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. İran polisi, üniversiteli kadını tutukladı.

İç çamaşırlarıyla Tahran Azat Üniversitesi'nin önünde dolaşan kadın, kıyafet yasaklarına karşı slogan attı. İşte o anlar:

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