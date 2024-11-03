Saldırıya Uğradı, Darbedildi: Başörtüsüne Uyarı Geldiği İçin Soyunan Kadın Tutuklandı

İran'da üniversite öğrencisi bir kadın, iddiaya göre hükümete bağlı milisler tarafından tacize uğradıktan sonra darp edildi. Saldırıya uğrayan kadın, kıyafetlerini çıkardı ve iç çamaşırlarıyla slogan atarak hükümeti protesto etmişti. İran polisi, üniversiteli kadını tutukladı.