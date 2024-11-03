Saldırıya Uğradı, Darbedildi: Başörtüsüne Uyarı Geldiği İçin Soyunan Kadın Tutuklandı
Saldırıya Uğradı, Darbedildi: Başörtüsüne Uyarı Geldiği İçin Soyunan Kadın Tutuklandı
İran'da üniversite öğrencisi bir kadın, iddiaya göre hükümete bağlı milisler tarafından tacize uğradıktan sonra darp edildi. Saldırıya uğrayan kadın, kıyafetlerini çıkardı ve iç çamaşırlarıyla slogan atarak hükümeti protesto etmişti. İran polisi, üniversiteli kadını tutukladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İran'da başörtüsüne uyarı gelen kadının yaptığı herkesi şoke etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İran’da ''uygunsuz başörtüsü'' gerekçesiyle güvenlik güçlerinin saldırısına uğrayan bir kadın öğrenci kıyafetlerini çıkartarak saldırıyı protesto etmişti. Konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. İran polisi, üniversiteli kadını tutukladı.
İç çamaşırlarıyla Tahran Azat Üniversitesi'nin önünde dolaşan kadın, kıyafet yasaklarına karşı slogan attı. İşte o anlar:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın