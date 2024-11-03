Tarihi Maraton Son Buldu: İstanbul Maratonu'nun Kazananı Belli Oldu

Dünya Atletizm Birliği'nin 'Gold Label' kategorisinde yer alan maraton, 46. kez gerçekleştirildi. Maratonu elit erkeklerde Etiyopyalı atlet Dejene Debela kazandı. Elit kadınlar kategorisinde ise Bahreynli atlet Ruth Jebet ilk sırada yer aldı. Maratonu 2.24.45'lik derecesiyle tamamlayan Jebet, kadınlar arasında ilk sırada gelen atlet oldu.