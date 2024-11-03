Tarihi Maraton Son Buldu: İstanbul Maratonu'nun Kazananı Belli Oldu
Tarihi Maraton Son Buldu: İstanbul Maratonu'nun Kazananı Belli Oldu
Dünya Atletizm Birliği'nin 'Gold Label' kategorisinde yer alan maraton, 46. kez gerçekleştirildi. Maratonu elit erkeklerde Etiyopyalı atlet Dejene Debela kazandı. Elit kadınlar kategorisinde ise Bahreynli atlet Ruth Jebet ilk sırada yer aldı. Maratonu 2.24.45'lik derecesiyle tamamlayan Jebet, kadınlar arasında ilk sırada gelen atlet oldu.
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Tarihi maratonun startı, saat 09.00'da Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin yaklaşık 250 metre öncesinden verildi.
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Nefeslerin tutulduğu maratonun başlama işaretini İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur ve Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran birlikte verdi.
"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" ünvanını taşıyan maraton, 46. kez gerçekleştirildi. 42 kilometrelik maratonda elit erkekler kategorisinde Etiyopyalı Dejene Debela ipi önde göğüsledi. Debela, yarışı 2.11.40'lık dereceyle tamamladı.
Etiyopyalı sporcuyu 2.11.55'lik derecesiyle Kenyalı Matthew Samperu takip etti. Maratonun favorileri arasında gösterilen Kenyalı Kenneth Kiprop Kipkemoi ise 2.12.07'lik derecesiyle üçüncü oldu.
Elit kadınlar kategorisinde ise Bahreynli atlet Ruth Jebet ilk sırada yer aldı. Maratonu 2.24.45'lik derecesiyle tamamlayan Jebet, kadınlar arasında ilk sırada gelen atlet oldu. Etiyopyalı sporculardan Erge Diro 2.33.37'lik dereceyle ikinci, Ayantu Abdi ise 2.33.49'luk derecesiyle üçüncü sırada geldi.
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46. İstanbul Maratonu'nda erkekler ve kadınlarda birinci olanlara 45'er bin dolar para ödülü verilecek. Türklerde ise maratonu birinci bitirenler 50'şer bin lira, ikinciler 40'ar bin lira, üçüncüler de 30'ar bin lira ödülün sahibi olacak.
Ayrıca erkeklerde 2.09.44 ve kadınlarda da 2.18.35 olan parkur rekorlarının kırılması halinde de 5’er bin dolar daha prim verilecek. Elitlerde toplam 180 bin dolarlık ödül dağıtılacak.
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