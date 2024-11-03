Yeni Atamalar Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan İstedi: O İsimler Görevden Alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan yeni atamalar ve görevden almalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kayseri İl Müdürü Mustafa Yıldırım görevden alındı. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı 1'inci Hukuk Müşaviri Durmaz Bayraktar görevden alınarak yerine Gamze Gül Çakır Kılıç atandı.