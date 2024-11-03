AFAD Duyurdu: Malatya'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem
AFAD Duyurdu: Malatya'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığın'dan (AFAD) yapılan açıklamaya göre saat 01.58'de Malatya'da deprem meydana geldi.
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Merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 10,52 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Geçtiğimiz ay ise bu sefer Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
İşte AFAD'ın yaptığı paylaşım:
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