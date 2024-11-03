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AFAD Duyurdu: Malatya'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem

AFAD Duyurdu: Malatya'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem

AFAD Malatya Deprem
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
03.11.2024 - 08:28

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 10,52 olarak ölçüldü. Geçtiğimiz ay ise Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığın'dan (AFAD) yapılan açıklamaya göre saat 01.58'de Malatya'da deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığın'dan (AFAD) yapılan açıklamaya göre saat 01.58'de Malatya'da deprem meydana geldi.

Merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 10,52 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 10,52 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Geçtiğimiz ay ise bu sefer Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Geçtiğimiz ay ise bu sefer Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

İşte AFAD'ın yaptığı paylaşım:

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