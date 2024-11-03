AFAD Duyurdu: Malatya'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 10,52 olarak ölçüldü. Geçtiğimiz ay ise Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.