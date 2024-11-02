9 Aylık Bebeğe Cinsel İstismar: Baba Cezaevinde Ölü Bulundu
9 Aylık Bebeğe Cinsel İstismar: Baba Cezaevinde Ölü Bulundu
Cinsel istismar sonucu 9 aylık erkek bebek, hayatını kaybetti. Olay sonrası tutuklanan baba bugün cezaevinde ölü bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, 'Tutuklanan babanın cezaevinde intihar ettiği bilgisi ulaştı' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Anne F.G'nin, birlikte yaşadığı G.Ş'nin 9 aylık bebeklerine cinsel istismarda bulunduğu video kaydını paylaşması üzerine polis ekipleri harekete geçti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri anne F.G'yi Amasya'da, baba G.Ş'yi de İstanbul'da gözaltına aldı. Çerkezköy'e getirilen zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler ise dün tutuklandı. Bebek ise devlet korumasına alındı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün tutuklanan baba hakkında "Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 9 aylık bebeğin cinsel istismar edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklanan babanın cezaevinde intihar ettiği bilgisi ulaştı. Konuyu hassasiyetle takip ediyoruz" dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın