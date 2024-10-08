Cinsel İstismara Uğrayan Sıla Bebek Ölmüştü: Cenazesini Teyzesi Aldı
Cinsel İstismara Uğrayan Sıla Bebek Ölmüştü: Cenazesini Teyzesi Aldı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2 yaşındaki Sıla isimli bebeğin cinsel istismara maruz kaldığının ortaya çıkması sonrası anne dahil 5 kişi tutuklanırken, ailenin 5 yaşındaki diğer çocuğu ise koruma altına alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beyninden ameliyat edilerek entübe halde yoğun bakıma alınan Sıla bebeğin, durumunun kötüye gittiği açıklandı. Ayrıca Sıla bebeğin artık ilaçlara tepki vermediği öğrenilirken, acı haber geldi.
Sıla bebeğin cenazesi Tekirdağ Şehir Hastanesi morgundan ailesi tarafından alındı. Cenaze teslim alınırken bebeğin 2 teyzesi gözyaşlarına boğuldu. Cenaze, Altınova Yeni Camii'nde kılınacak namazın ardından Yeni Şehir Mezarlığı'na defnedilecek.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın