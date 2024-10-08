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Cinsel İstismara Uğrayan Sıla Bebek Ölmüştü: Cenazesini Teyzesi Aldı

Cinsel İstismara Uğrayan Sıla Bebek Ölmüştü: Cenazesini Teyzesi Aldı

Tekirdağ Bebek cinsel istismar
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.10.2024 - 13:22

Tekirdağ'da cinsel istismara ve şiddete maruz kalan 2 yaşındaki Sıla bebek, 1 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Sıla bebeğin cenazesi morgdan alındı. Vücudunda 42 diş izi tespit edilen Sıla bebeğin, ilaçlara tepki vermediği açıklanmıştı. 

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2 yaşındaki Sıla isimli bebeğin cinsel istismara maruz kaldığının ortaya çıkması sonrası anne dahil 5 kişi tutuklanırken, ailenin 5 yaşındaki diğer çocuğu ise koruma altına alındı.

2 yaşındaki Sıla isimli bebeğin cinsel istismara maruz kaldığının ortaya çıkması sonrası anne dahil 5 kişi tutuklanırken, ailenin 5 yaşındaki diğer çocuğu ise koruma altına alındı.

Beyninden ameliyat edilerek entübe halde yoğun bakıma alınan Sıla bebeğin, durumunun kötüye gittiği açıklandı. Ayrıca Sıla bebeğin artık ilaçlara tepki vermediği öğrenilirken, acı haber geldi.

Beyninden ameliyat edilerek entübe halde yoğun bakıma alınan Sıla bebeğin, durumunun kötüye gittiği açıklandı. Ayrıca Sıla bebeğin artık ilaçlara tepki vermediği öğrenilirken, acı haber geldi.

Sıla bebeğin cenazesi Tekirdağ Şehir Hastanesi morgundan ailesi tarafından alındı. Cenaze teslim alınırken bebeğin 2 teyzesi gözyaşlarına boğuldu. Cenaze, Altınova Yeni Camii'nde kılınacak namazın ardından Yeni Şehir Mezarlığı'na defnedilecek.

Sıla bebeğin cenazesi Tekirdağ Şehir Hastanesi morgundan ailesi tarafından alındı. Cenaze teslim alınırken bebeğin 2 teyzesi gözyaşlarına boğuldu. Cenaze, Altınova Yeni Camii'nde kılınacak namazın ardından Yeni Şehir Mezarlığı'na defnedilecek.
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