8 Yaşında Öldürülmüştü: Narin'in Amcasının Cinayet Saatinde İtirafçı ile Yan Yana Olduğu Ortaya Çıktı
8 Yaşında Öldürülmüştü: Narin'in Amcasının Cinayet Saatinde İtirafçı ile Yan Yana Olduğu Ortaya Çıktı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre, HTS kayıtlarına bakıldığında, cinayet günü ve saatinde amca Salim Güran ile itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın yan yana oldukları ortaya çıktı.
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.
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Anne ve ağabey dahil 12 kişinin tutuklandığı olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Narin Güran soruşturmasında tutuklanan amca ve eski muhtar olan Salim Güran, ifadelerinde, Narin’in kaybolduğu 21 Ağustos günü 15.00 ile 16.00 saatleri arasında Nevzat Bahtiyar’ı hiç görmediğini iddia etmişti. Bununla kalmayan Salim Güran itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın yalan söylediğini de öne sürmüştü.
Olay gününe ilişkin amca Salim Güran'ın ifadesinde, ''Nevzat’ın ifadeleri yalandır. 21 Ağustos günü ben saat 15.00 ve 16.00 saatleri arasında Nevzat’ı kesinlikle görmedim. Saat 20.00’den sonra köyün içinde evime doğru ilerlerken bir kalabalığın içinde gördüm.Bunun haricinde kesinlikle gün içerisinde kendisini, görmedim ve görüşmedim. Bahsettiği saatlerde yeğenimin cesedini kendisine teslim etmedim'' dediği görülmüştü.
Ancak amca Salim Güran'ın bu zamana kadar yetkililere yalan ifade verdiği ortaya çıktı.
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Analiz raporunda, Narin’in son olarak okul kamerası açısında görüldüğü 21 Ağustos günü saat 15.15 ile 15.46 saatleri arasında amca ile küçük kızı dereye gizleyen Nevzat’ın yan yana aynı noktada bulundukları ortaya çıktı.
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