8 Yaşında Öldürülmüştü: Narin'in Amcasının Cinayet Saatinde İtirafçı ile Yan Yana Olduğu Ortaya Çıktı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre, HTS kayıtlarına bakıldığında, cinayet günü ve saatinde amca Salim Güran ile itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın yan yana oldukları ortaya çıktı.