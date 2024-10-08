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14 Yaşındaki Çocuk, Anne ve Babasını Bıçakladı

14 Yaşındaki Çocuk, Anne ve Babasını Bıçakladı

Çorum anne Bıçaklama
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.10.2024 - 08:16

Son günlerde yaşanan olaylar akıllara durgunluk verdi. Bu şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. Çorum'da korkunç bir olay yaşandı. 14 yaşındaki bir çocuk, anne ve babasını bıçakladı. 

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Feci olay, Çorum'un Kale Mahallesi Ata 3. Sokak'ta meydana geldi.

Feci olay, Çorum'un Kale Mahallesi Ata 3. Sokak'ta meydana geldi.

14 yaşındaki çocuk ile anne ve babası arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 14 yaşındaki çocuk, 32 yaşındaki annesi Ş.U. ile 43 yaşındaki babası H.U'yu bıçakladı. Yaralanan anne ve baba, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan çocuk ise işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

14 yaşındaki çocuk ile anne ve babası arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 14 yaşındaki çocuk, 32 yaşındaki annesi Ş.U. ile 43 yaşındaki babası H.U'yu bıçakladı. Yaralanan anne ve baba, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan çocuk ise işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
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