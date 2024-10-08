14 Yaşındaki Çocuk, Anne ve Babasını Bıçakladı
14 Yaşındaki Çocuk, Anne ve Babasını Bıçakladı
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Feci olay, Çorum'un Kale Mahallesi Ata 3. Sokak'ta meydana geldi.
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14 yaşındaki çocuk ile anne ve babası arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 14 yaşındaki çocuk, 32 yaşındaki annesi Ş.U. ile 43 yaşındaki babası H.U'yu bıçakladı. Yaralanan anne ve baba, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan çocuk ise işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
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