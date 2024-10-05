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28 Gündür Yoğun Bakımda! Cinsel İstismara Uğrayan Sıla Bebeğin Sağlığı Kötüye Gidiyor: İlaçlara Tepki Vermiyor

28 Gündür Yoğun Bakımda! Cinsel İstismara Uğrayan Sıla Bebeğin Sağlığı Kötüye Gidiyor: İlaçlara Tepki Vermiyor

Bebek cinsel istismar
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.10.2024 - 17:47

Tekirdağ'da cinsel istismara ve şiddete maruz kalan 2 yaşındaki Sıla bebeğin sağlık durumu kötüye gidiyor. Vücudunda 42 diş izi tespit edilen Sıla bebeğin, ilaçlara tepki vermediği açıklandı.

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Sıla isimli bebeğin cinsel istismara maruz kaldığının ortaya çıkması sonrası anne dahil 5 kişi tutuklandı. Ailenin 5 yaşındaki diğer çocuğu ise koruma altına alındı.

Sıla isimli bebeğin cinsel istismara maruz kaldığının ortaya çıkması sonrası anne dahil 5 kişi tutuklandı. Ailenin 5 yaşındaki diğer çocuğu ise koruma altına alındı.

Bebek, beyninden ameliyat edilerek entübe halde yoğun bakıma alınmıştı.

Bebek, beyninden ameliyat edilerek entübe halde yoğun bakıma alınmıştı.

28 gündür yoğun bakımda tedavi gören 2 yaşındaki Sıla bebekten kötü haber geldi.

28 gündür yoğun bakımda tedavi gören 2 yaşındaki Sıla bebekten kötü haber geldi.

Sıla bebeğin artık ilaçlara tepki vermediği öğrenildi.

Sıla bebeğin artık ilaçlara tepki vermediği öğrenildi.
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