28 Gündür Yoğun Bakımda! Cinsel İstismara Uğrayan Sıla Bebeğin Sağlığı Kötüye Gidiyor: İlaçlara Tepki Vermiyor
28 Gündür Yoğun Bakımda! Cinsel İstismara Uğrayan Sıla Bebeğin Sağlığı Kötüye Gidiyor: İlaçlara Tepki Vermiyor
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Sıla isimli bebeğin cinsel istismara maruz kaldığının ortaya çıkması sonrası anne dahil 5 kişi tutuklandı. Ailenin 5 yaşındaki diğer çocuğu ise koruma altına alındı.
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Bebek, beyninden ameliyat edilerek entübe halde yoğun bakıma alınmıştı.
28 gündür yoğun bakımda tedavi gören 2 yaşındaki Sıla bebekten kötü haber geldi.
Sıla bebeğin artık ilaçlara tepki vermediği öğrenildi.
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