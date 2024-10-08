Harran Üniversitesi'nden Açıklama Geldi: Yüksek Lisans Öğrencileri Fuhuşa mı Zorlanıyor?
Harran Üniversitesi'nden Açıklama Geldi: Yüksek Lisans Öğrencileri Fuhuşa mı Zorlanıyor?
Harran Üniversitesi'nde ortalık karıştı. Yüksek lisans öğrencilerinin fuhşa zorlandıkları iddia edildi. İddialar sonrası olayın araştırılması için üniversitede komisyon kuruldu.
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Tüm Türkiye Fatih'te yaşanan korkunç cinayeti konuşurken, Harran Üniversitesi'ne ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
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Üniversitede yüksek lisans yapan kız öğrencilerin istismara uğradığı ve fuhşa zorlandığı iddia edildi. Bunun üzerine olayın araştırılması için komisyon kurulduğu açıklandı. Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında üniversite hakkında dayanağı olmayan, gerçeği yansıtmayan mesnetsiz iddialar üzerinden sistematik bir karalama kampanyası başlatıldığı kaydedildi.
Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: ''İddiaların kaynağının boşanma aşamasında bulunan personelin özel hayatlarına ilişkin karşılıklı suçlamalarına dayandığı anlaşılmaktadır. Buna rağmen iddialar rektörlüğümüze intikal ettikten sonra iddiaların araştırılması için zaman kaybetmeden soruşturma komisyonu kurulmuş olup konu hassasiyetle ele alınmıştır. Mevcut durumda soruşturma devam etmekte olup soruşturmanın gizliliği gereği kamuoyuyla paylaşım yapılmamaktadır. Ancak söz konusu iddiaların üniversitemizi ilgilendiren kısımlarıyla ilgili gerekli bilgilendirme soruşturma sonucunda kamuoyuyla paylaşılacaktır.''
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