Görüş Bildir
Haberler
Gündem
6 yaşındaki Şirin Kayıptı: Küçük Kızın Cansız Bedeni Mezarlıkta Bulundu

6 yaşındaki Şirin Kayıptı: Küçük Kızın Cansız Bedeni Mezarlıkta Bulundu

Cinayet Kayıp Kız
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
02.11.2024 - 08:41

8 yaşındaki Narin'den sonra İstanbul Şişli'de 31 Ekim tarihinde kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni Feriköy Mezarlığı'nda bulundu. Cinayet şüphelisi gözaltına alındı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Gündür kayıp olan ve her yerde aranan 6 yaşındaki Şirin'den acı haber geldi.

Gündür kayıp olan ve her yerde aranan 6 yaşındaki Şirin'den acı haber geldi.

31 Ekim'de kayıp olan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesi Müge Anlı'nın programına katılarak yardım talebinde bulundu.

31 Ekim'de kayıp olan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesi Müge Anlı'nın programına katılarak yardım talebinde bulundu.

Bu gece saatlerinde alınan bir ihbarla polis ekipleri, Şişli Feriköy Mezarlığı ve çevresinde aramalarda bulundu. Feriköy Mezarlığı'nda Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Bu gece saatlerinde alınan bir ihbarla polis ekipleri, Şişli Feriköy Mezarlığı ve çevresinde aramalarda bulundu. Feriköy Mezarlığı'nda Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Küçük kızın cansız bedeni imorga kaldırılırken, 1 kişinin de gözaltına alındı.

Küçük kızın cansız bedeni imorga kaldırılırken, 1 kişinin de gözaltına alındı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
21
3
2
2
1
1
1
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın