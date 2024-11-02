6 yaşındaki Şirin Kayıptı: Küçük Kızın Cansız Bedeni Mezarlıkta Bulundu
6 yaşındaki Şirin Kayıptı: Küçük Kızın Cansız Bedeni Mezarlıkta Bulundu
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Gündür kayıp olan ve her yerde aranan 6 yaşındaki Şirin'den acı haber geldi.
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31 Ekim'de kayıp olan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesi Müge Anlı'nın programına katılarak yardım talebinde bulundu.
Bu gece saatlerinde alınan bir ihbarla polis ekipleri, Şişli Feriköy Mezarlığı ve çevresinde aramalarda bulundu. Feriköy Mezarlığı'nda Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedenine ulaşıldı.
Küçük kızın cansız bedeni imorga kaldırılırken, 1 kişinin de gözaltına alındı.
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