Kerem Kınık’ın Kızı Kazada Bir Kişiyi Öldürmüştü: İmzaya Bile Gitmeyecek
Kerem Kınık’ın Kızı Kazada Bir Kişiyi Öldürmüştü: İmzaya Bile Gitmeyecek
İstanbul Beykoz'da motosikletli gençlere çarparak 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne neden olan Kızılay'ın eski Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın yargılanmasına başlandı. Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, tutuksuz yargılanan Fatma Zehra Kınık'ın artık karakola gidip imza bile atmayacak.
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Kahramanmaraş depremi sırasında Kızılay’ın para ile çadır satma skandalıyla tepki çeken Kızılay eski başkanı Kerem Kırık, sonrasında görevinden istifa etmişti.
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Kerem Kınık şimdi de kızının ölümlü kazaya karışmış olması nedeniyle tepki çekiyor. Zehra Kınık 9 Temmuz tarihinde Beykoz’da karıştığı trafik kazasında motosiklette arkada oturan 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne neden olmuştu.
Fatma Zehra Kınık'ın, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin hayatını kaybetmesine ve iki kişinin yaralanmasına yol açtığı kazanın ilk duruşması 30 Ekim’de İstanbul Anadolu Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
“Çocuğum 4 aydır toprağın altında, Zehra Kınık 4 aydır tutuksuz yargılanıyor ve ilk mahkeme sonucunda adli kontrolü kaldırıldı, yani imza da atmayacak artık'' acılı anne Hasret Doğan sözlerine devam etti:
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karakol ayağına gider imzayı alır , benim dürbanlı bacımı yormayın !!!!
Eskiden bu tarz olaylar gizli saklı olurdu şimdi insanın gözüne sokuyorlar
Sahibinden satılık ikinci el ADALET