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Kerem Kınık’ın Kızı Kazada Bir Kişiyi Öldürmüştü: İmzaya Bile Gitmeyecek

Kerem Kınık’ın Kızı Kazada Bir Kişiyi Öldürmüştü: İmzaya Bile Gitmeyecek

Kaza Kerem Kınık
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
01.11.2024 - 14:03

İstanbul Beykoz'da motosikletli gençlere çarparak 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne neden olan Kızılay'ın eski Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın yargılanmasına başlandı. Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, tutuksuz yargılanan Fatma Zehra Kınık'ın artık karakola gidip imza bile atmayacak.

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Kahramanmaraş depremi sırasında Kızılay’ın para ile çadır satma skandalıyla tepki çeken Kızılay eski başkanı Kerem Kırık, sonrasında görevinden istifa etmişti.

Kahramanmaraş depremi sırasında Kızılay’ın para ile çadır satma skandalıyla tepki çeken Kızılay eski başkanı Kerem Kırık, sonrasında görevinden istifa etmişti.

Kerem Kınık şimdi de kızının ölümlü kazaya karışmış olması nedeniyle tepki çekiyor. Zehra Kınık 9 Temmuz tarihinde Beykoz’da karıştığı trafik kazasında motosiklette arkada oturan 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne neden olmuştu.

Kerem Kınık şimdi de kızının ölümlü kazaya karışmış olması nedeniyle tepki çekiyor. Zehra Kınık 9 Temmuz tarihinde Beykoz’da karıştığı trafik kazasında motosiklette arkada oturan 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne neden olmuştu.

Fatma Zehra Kınık'ın, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin hayatını kaybetmesine ve iki kişinin yaralanmasına yol açtığı kazanın ilk duruşması 30 Ekim’de İstanbul Anadolu Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Fatma Zehra Kınık'ın, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin hayatını kaybetmesine ve iki kişinin yaralanmasına yol açtığı kazanın ilk duruşması 30 Ekim’de İstanbul Anadolu Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, basına ve izleyicilere kapalı gerçekleştirilen duruşmanın detaylarını paylaşan Barlasçeki’nin annesi Hasret Doğan, Fatma Zehra Kınık'ın adli kontrol kararının da kaldırıldığını açıkladı.

“Çocuğum 4 aydır toprağın altında, Zehra Kınık 4 aydır tutuksuz yargılanıyor ve ilk mahkeme sonucunda adli kontrolü kaldırıldı, yani imza da atmayacak artık'' acılı anne Hasret Doğan sözlerine devam etti:

“Çocuğum 4 aydır toprağın altında, Zehra Kınık 4 aydır tutuksuz yargılanıyor ve ilk mahkeme sonucunda adli kontrolü kaldırıldı, yani imza da atmayacak artık'' acılı anne Hasret Doğan sözlerine devam etti:

''Benim çocuğum öldü ya! Hangi hakla, hangi vicdanla böyle bir karar verilebilir, nasıl hiçbir şey olmamış gibi serbest kalabilir aklım almıyor. Olay tam tersi yaşansaydı, benim oğlum şu an içerdeydi! Bu kadın ‘psikolojim bozuldu, iftira atıyorlar’ diyerek, mahkeme de mağduru oynadı. Benim canımdan can gitti. Biricik yavrum gitti. Senin psikolojin benim yavrumun canından kıymetli değil! İşlemediğini iddia ettiği suç için pişmanım dedi kendisi. Neye pişmansın mesela sen? Daha suçunu kabul etmiyorsun. İnsan işlediği suç için pişmanlık duyar. Motorun kendisine çarptığını söyleyerek suçundan kaçmaz. Bilirkişi raporunda yüzde 100 kusurlusun. Kamera görüntüleri var, deliller var. Mahkeme salonunda da gayet rahat oturdun. Eminsin çünkü bir şey olmayacağına. Milyon kere reddetsen de milyon kere haykırıyorum: Sen benim çocuğumu öldürdün!.”

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rcpbyrm

karakol ayağına gider imzayı alır , benim dürbanlı bacımı yormayın !!!!

İmport

Eskiden bu tarz olaylar gizli saklı olurdu şimdi insanın gözüne sokuyorlar

Ahmet Orkun

Sahibinden satılık ikinci el ADALET