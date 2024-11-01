Film Senaryosu Gibi Kaza: 2 Ölü, 8 Yaralı
Film Senaryosu Gibi Kaza: 2 Ölü, 8 Yaralı
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Dün akşam saatlerinde otoyolun Savaştepe bölümünde korkunç bir kaza meydana geldi.
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İstanbul'dan İzmir istikametine seyreden Erkan Görkem G, yönetimindeki tırdan yola, Savaştepe ilçesi Akpınar Mahallesi Taşlıkıran mevkisi yakınlarında 3 tomruk düşmüş, arkadan gelen 1 hafif ticari araç ile 4 otomobil, tomruklara çarpmıştı.
Yola düşen tomruklara çarpan ve yaşamını yitiren otomobildeki Öner Karabağ'ın ardından hastaneye kaldırılan ağır yaralı Ümit Utku Karabağ da yaşamını yitirdi.
Kazada yaralanan kişilerden 6'sının taburcu edildiği, 2'sinin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Bu arada kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücüsünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.
İşte o anlar:
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