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Film Senaryosu Gibi Kaza: 2 Ölü, 8 Yaralı

Film Senaryosu Gibi Kaza: 2 Ölü, 8 Yaralı

İzmir Balıkesir Kaza
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
01.11.2024 - 12:20

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesiminde film senaryosu gibi kaza yaşandı. 5 aracın tırdan yola düşen tomruklara çarpması sonucu meydana gelen kazada, ölü sayısı 2'ye yükseldi.

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Dün akşam saatlerinde otoyolun Savaştepe bölümünde korkunç bir kaza meydana geldi.

Dün akşam saatlerinde otoyolun Savaştepe bölümünde korkunç bir kaza meydana geldi.

İstanbul'dan İzmir istikametine seyreden Erkan Görkem G, yönetimindeki tırdan yola, Savaştepe ilçesi Akpınar Mahallesi Taşlıkıran mevkisi yakınlarında 3 tomruk düşmüş, arkadan gelen 1 hafif ticari araç ile 4 otomobil, tomruklara çarpmıştı.

İstanbul'dan İzmir istikametine seyreden Erkan Görkem G, yönetimindeki tırdan yola, Savaştepe ilçesi Akpınar Mahallesi Taşlıkıran mevkisi yakınlarında 3 tomruk düşmüş, arkadan gelen 1 hafif ticari araç ile 4 otomobil, tomruklara çarpmıştı.

Yola düşen tomruklara çarpan ve yaşamını yitiren otomobildeki Öner Karabağ'ın ardından hastaneye kaldırılan ağır yaralı Ümit Utku Karabağ da yaşamını yitirdi.

Yola düşen tomruklara çarpan ve yaşamını yitiren otomobildeki Öner Karabağ'ın ardından hastaneye kaldırılan ağır yaralı Ümit Utku Karabağ da yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan kişilerden 6'sının taburcu edildiği, 2'sinin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Bu arada kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücüsünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kazada yaralanan kişilerden 6'sının taburcu edildiği, 2'sinin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Bu arada kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücüsünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

İşte o anlar:

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