Herkes Merak Ediyordu: Doğalgaza da Kademeli Tarife Geliyor

Herkesin merakla beklediği açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan geldi. Bakan Bayraktar, elektrikte başlayacak olan 'az tüketenden az, çok tüketenden gerçek maliyet alınması' çalışmasının doğalgazda da devreye gireceğini duyurdu.