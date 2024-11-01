Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Herkes Merak Ediyordu: Doğalgaza da Kademeli Tarife Geliyor

Herkes Merak Ediyordu: Doğalgaza da Kademeli Tarife Geliyor

Elektrik Doğalgaz
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
01.11.2024 - 09:14

Herkesin merakla beklediği açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan geldi. Bakan Bayraktar, elektrikte başlayacak olan 'az tüketenden az, çok tüketenden gerçek maliyet alınması' çalışmasının doğalgazda da devreye gireceğini duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Elektrik faturalarına yeni bir düzenleme getirilmişti. Yüksek elektrik tüketenlere şubat ayından itibaren daha fazla fatura geleceği açıklandı.

Elektrik faturalarına yeni bir düzenleme getirilmişti. Yüksek elektrik tüketenlere şubat ayından itibaren daha fazla fatura geleceği açıklandı.

Sıra doğalgaza da geldi. Elektrikte başlayacak olan "Az tüketenden az, çok tüketenden gerçek maliyet alınması" çalışması doğalgazda da devreye girdi.

Sıra doğalgaza da geldi. Elektrikte başlayacak olan "Az tüketenden az, çok tüketenden gerçek maliyet alınması" çalışması doğalgazda da devreye girdi.

Yeni düzenlemeyi duyuran Bakan Bayraktar, önümüzdeki yıl elektrikte olacağı gibi doğalgazda da kademeli bir fiyatlandırmaya gidileceğini açıkladı.

Yeni düzenlemeyi duyuran Bakan Bayraktar, önümüzdeki yıl elektrikte olacağı gibi doğalgazda da kademeli bir fiyatlandırmaya gidileceğini açıkladı.

"Az tüketenin az çok tüketenin gerçek maliyetini ödeyeceği" yeni bir döneme geçildiğine dikkat çeken Bayraktar, "Doğalgazda da elektrikte olduğu gibi 2025 şubat ayında kademeli fiyatlandırmaya geçmek istiyoruz. Ama doğalgazda farklı durumlar da var. Mesela memleketi Erzurum gibi soğuk bir yer olan normal bir vatandaş belki 1200 metreküp tüketiyor, Antalya'da bu tüketim 600 metreküpe düşüyor. Burada iller bazında bir çalışma olacak. Doğalgaz biraz daha komplike ama orada da kademeli fiyatlandırmaya geçmek istiyoruz" dedi.

"Az tüketenin az çok tüketenin gerçek maliyetini ödeyeceği" yeni bir döneme geçildiğine dikkat çeken Bayraktar, "Doğalgazda da elektrikte olduğu gibi 2025 şubat ayında kademeli fiyatlandırmaya geçmek istiyoruz. Ama doğalgazda farklı durumlar da var. Mesela memleketi Erzurum gibi soğuk bir yer olan normal bir vatandaş belki 1200 metreküp tüketiyor, Antalya'da bu tüketim 600 metreküpe düşüyor. Burada iller bazında bir çalışma olacak. Doğalgaz biraz daha komplike ama orada da kademeli fiyatlandırmaya geçmek istiyoruz" dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
6
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın