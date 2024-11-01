Herkes Merak Ediyordu: Doğalgaza da Kademeli Tarife Geliyor
Herkes Merak Ediyordu: Doğalgaza da Kademeli Tarife Geliyor
Herkesin merakla beklediği açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan geldi. Bakan Bayraktar, elektrikte başlayacak olan 'az tüketenden az, çok tüketenden gerçek maliyet alınması' çalışmasının doğalgazda da devreye gireceğini duyurdu.
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Elektrik faturalarına yeni bir düzenleme getirilmişti. Yüksek elektrik tüketenlere şubat ayından itibaren daha fazla fatura geleceği açıklandı.
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Sıra doğalgaza da geldi. Elektrikte başlayacak olan "Az tüketenden az, çok tüketenden gerçek maliyet alınması" çalışması doğalgazda da devreye girdi.
Yeni düzenlemeyi duyuran Bakan Bayraktar, önümüzdeki yıl elektrikte olacağı gibi doğalgazda da kademeli bir fiyatlandırmaya gidileceğini açıkladı.
"Az tüketenin az çok tüketenin gerçek maliyetini ödeyeceği" yeni bir döneme geçildiğine dikkat çeken Bayraktar, "Doğalgazda da elektrikte olduğu gibi 2025 şubat ayında kademeli fiyatlandırmaya geçmek istiyoruz. Ama doğalgazda farklı durumlar da var. Mesela memleketi Erzurum gibi soğuk bir yer olan normal bir vatandaş belki 1200 metreküp tüketiyor, Antalya'da bu tüketim 600 metreküpe düşüyor. Burada iller bazında bir çalışma olacak. Doğalgaz biraz daha komplike ama orada da kademeli fiyatlandırmaya geçmek istiyoruz" dedi.
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