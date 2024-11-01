Dikkat: Hukuk Fakültelerine Yeni Düzenleme Kapıda
Dikkat: Hukuk Fakültelerine Yeni Düzenleme Kapıda
Türkiye’deki hukuk fakültelerinde değişikliğe gidildi. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması kademeli olarak artırılacak, hukuk kliniklerinin yaygınlaştırılması sağlanacak ve 'hukuki dayanak oluşturma ve yöntem bilimi' zorunlu ders olarak müfredata eklenecek.
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Hukuk fakültelerindeki eğitim kalitesinin yükseltilmesi için harekete geçildi.
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Cumhurbaşkanlığının 2025 yılı programında, hukuk fakültelerine yönelik atılacak yeni adımlara yer verildi.
Hukuki dayanak oluşturma ve yöntem bilimi tüm hukuk fakültelerinde zorunlu ders hâline getirilecek.
Bu yıl yapılan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçları tartışmaya neden olmuştu. Mayıs ayında çıkarılan yeni yönetmelikle adli ve idari yargıda hâkim ile savcı yardımcılığı sınavlarına girmek, avukatlık stajı ve noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı’nda başarılı olma şartı getirilmişti. Adli yargıda yüzde 57, idari yargıda ise yüzde 98 oranında başarısızlık yaşandı. Bu sonuçlar üniversitelerde verilen hukuk eğitiminin yetersizliğini ortaya çıkardı.
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