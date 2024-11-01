Dikkat: Hukuk Fakültelerine Yeni Düzenleme Kapıda

Türkiye’deki hukuk fakültelerinde değişikliğe gidildi. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması kademeli olarak artırılacak, hukuk kliniklerinin yaygınlaştırılması sağlanacak ve 'hukuki dayanak oluşturma ve yöntem bilimi' zorunlu ders olarak müfredata eklenecek.