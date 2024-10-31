Güzelleşmek İstedi Canından Oldu: Burun Ameliyatı İçin Gittiği Hastanede Hayatını Kaybetti
Güzelleşmek İstedi Canından Oldu: Burun Ameliyatı İçin Gittiği Hastanede Hayatını Kaybetti
Diyarbakır’da yaşayan 20 yaşındaki Damla Sakallı güzelleşmek istedi ancak canından oldu. Burun ameliyatı olmak isteyen Damla, özel bir hastanede ameliyat öncesi yapılan serumun sonrası yaşamını yitirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır’da burun ameliyatı için özel bir hastaneye yatan Damla Sakallı, ameliyat öncesi serum takıldıktan sonra fenalaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yoğun bakıma alınan Damla, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Damla'nın cenazesi toprağa verilirken, aile de hastaneden şikayetçi oldu. Ailenin şikayeti üzerine ihmal şüphesiyle savcılık soruşturma başlattı. Damla’nın acılı babası Şeyhmus Sakallı, hastaneden ve doktorlardan şikayetçi olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:
''Damla dünyanın en güzel insanıydı. Damla, küçükken düşmüştü, burnunda çatlaklar vardı. Biz Diyarbakır’ın bütün hastanelerini dolaştık, hiçbir hastane onun ameliyatına onay vermedi. Benim kızımda astım hastalığı vardı. Annesi beni sabah 08.00’de aradı, ‘Ben Damla’yı hastaneye götürüyorum, gel’ dedi. Ona, ‘Damla’yı ameliyat etmiyorsun’ dedim. Yüzümü bile yıkamadan hastaneye koştum.Merdiveni bitirmeden, ‘Kızım öldü’ dedi. Damla’nın burnunda çatlaklar varmış, o çatlaklıkları düzeltmek için ameliyat olacaktı. Kızım 80 bin TL para verdi. 3 hemşire geldi, kızıma serum bağladı. Serum bağladığı gibi direkt çıktılar, serumun 2 veya 3 damlası geldikten sonra ben kızıma baktım, simsiyah olmuş, ağzından köpük geliyor. Bağırdım, çağırdım, hemşeriler bana, ‘Bir şey yok niye bağırıyorsun yahu’ dediler, ben de ‘Kızım ölüyor’ dedim. Hastanenin bütün doktorları toplandı, benim kızımı direk yoğun bakıma aldılar. Benim kızım sabah 08.30’da zaten yukarıda öldü.''
Açıklamasına devam eden acılı baba, ''Yoğun bakıma aldıkları zaman beni aldattılar. ‘Kızın yaşıyor’ dediler ama yalan söylediler. Zaman kazanmak için, hastanenin her tarafına neredeyse 2 bin polis yığıldı. Çevik kuvvet polislerinden tutun da yunus polislerine kadar.Hastanenin etrafını sarıp kendilerini güvence altına aldıktan sonra gece 12’de bana ‘Senin kızın öldü’ dediler. Bağırdık, çağırdık elimize hiçbir şey gelmedi, polisler bizi engelledi. En son bizi Adli Tıp Kurumu’na götürdüler'' dedi.
''Benim kızım 20 yaşındaydı ve üniversite bitirmişti, atamasını bekliyordu. Tıbbi sekreter olacaktı. Sağlıkçı olan benim kızım, sağlıkçıların elinde öldü'' diyen Şeyhmus Sakallı, ''Ben kızımın orada olduğunu bilmiyordum. Bize kızımın çoktan burada olduğunu söylediler. Ben bu insanlardan, bu yönetimden, o doktordan, o hastanedeki herkesten şikayetçiyim. Devlete güveniyorum, benim bu kızımın ölümünü açığa çıkartacak. Yeniköy Mezarlığı’na getirdik. Orada morga koyduk, sabahleyin geldik ve kızımın cenazesini yıkadık, Şilbe Mezarlığı’nda defnettik” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ameliyat için kızının hastaneye 80 tl ödediğini söyleyen acılı baba son olarak ''Ben bu çocuklarıma kömür taşıyarak, hamallık yaparak, ev taşıyarak, ev temizleyerek baktım. Hepsini de okuttum ama bunları hak etmedi, bu ölümü hak etmedi. Büyütene kadar gece gündüz hamallık yaptım, büyüttüm. Hamallık yaparak çocuklarımı yetiştirdim, okuttum. Ben ve ailem hiç bunu hak etmedik” diye belirtti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın