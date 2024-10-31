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‘Şeriat’ İçin Avukatlığı Bırakan Eylül Ecem Zal'dan Atatürk’e Çirkin Hakaret!

‘Şeriat’ İçin Avukatlığı Bırakan Eylül Ecem Zal'dan Atatürk’e Çirkin Hakaret!

Avukat Atatürk Şeriat
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
31.10.2024 - 09:01

Avukatlık mesleğini şeriata uygun olmadığını gerekçe göstererek bırakan Eylül Ecem Zal, Atatürk'e hakaret etti. 

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Eylül Ecem Zal'ın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği video tepki çekti.

Eylül Ecem Zal'ın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği video tepki çekti.

Avukatlığı neden bıraktığını açıklayan Zal “Rabbimden gelen apaçık beyineler sonucunda tağuta kulluk etmekten uzaklaşarak Rabbime teslim oluyorum. Allah'ın kurallarının anılmadığı bir sistemde avukatlığı bırakıyorum...” demişti.

Avukatlığı neden bıraktığını açıklayan Zal “Rabbimden gelen apaçık beyineler sonucunda tağuta kulluk etmekten uzaklaşarak Rabbime teslim oluyorum. Allah'ın kurallarının anılmadığı bir sistemde avukatlığı bırakıyorum...” demişti.

‘Şeriat’ için avukatlığı bırakan Eylül Ecem Zal'dan Atatürk'e çirkin hareket geldi. Zal söz konusu videoda “Mustafa Kemal Atatürk gibi eser sahipleri binalarıyla beraber cehenneme sürülecektir” ifadelerini kullandı.

‘Şeriat’ için avukatlığı bırakan Eylül Ecem Zal'dan Atatürk'e çirkin hareket geldi. Zal söz konusu videoda “Mustafa Kemal Atatürk gibi eser sahipleri binalarıyla beraber cehenneme sürülecektir” ifadelerini kullandı.
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