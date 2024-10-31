Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in İfadesi Ortaya Çıktı: "Çağrılsam Koşarak Gelirdim"

Tutuklanan CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ifadesi ortaya çıktı. ''Hiçbir örgütle ilgim yok'' diyen Ahmet Özer, 'Dosyadan anlaşılacağı üzere hiçbir belgeye dayanmayan iddialarla suçlanıyorum. Hiçbir örgütle ilgim yoktur' dedi.