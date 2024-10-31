Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in İfadesi Ortaya Çıktı: "Çağrılsam Koşarak Gelirdim"
Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in İfadesi Ortaya Çıktı: "Çağrılsam Koşarak Gelirdim"
Tutuklanan CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ifadesi ortaya çıktı. ''Hiçbir örgütle ilgim yok'' diyen Ahmet Özer, 'Dosyadan anlaşılacağı üzere hiçbir belgeye dayanmayan iddialarla suçlanıyorum. Hiçbir örgütle ilgim yoktur' dedi.
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CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer "terör örgütü üyeliği" iddiasıyla dün sabah saatlerinde evinden gözaltına alınmıştı.
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'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edilmişti. Mahkeme Heyeti, Özer'in tutuklanmasına karar verdi.
Özer'in sulh ceza hakimliğindeki ifadesine ulaşıldı. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Özer, kendisinin akademisyen ve profesör olduğunu, 40 yıl boyunca devletin farklı kademelerinde görev yaptığını, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ve üniversitelerde çeşitli görevlerde bulunduğunu söyledi.
“Esenyurt Belediye Başkanı olduktan sonra halkın yarısından fazlasının oyunu alarak göreve geldim. Ancak siyasi bir yönelim yapılıyor; halk iradesi gasp ediliyor. Bu durum hem belediye hem de siyasi açıdan sonuçlar doğuracaktır” diyen Özer sözlerine şöyle devam etti: “Çağrılsam koşarak gelirdim. Daha savcılıktayken kayyım atandı diye haberler yayıldı. Her gün birçok insan beni arar, bazılarına cevap veremem. Herkesin kim olduğunu bilmem mümkün değil, bana selam verenlerin ya da fotoğraf çektirmek isteyenlerin GBT’sini sorgulayamam. Bana karşı iddia edilenlerin hepsi uydurma, siyasi atraksiyonlardır.”
Remzi Kartal'ı tanıdığını söyleyen Özer, kendisinin Vanlı olduğunu ve Remzi Kartal ile aynı aşiretten geldiğini, ancak onun yurt dışına çıkması sonrasında hiçbir iletişimi olmadığını belirtti. Esenyurt’ta düzenlenen bir konserle ilgili de konuşan Özer, etkinliği Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ile birlikte düzenlediklerini, katılan sanatçılardan kimisini tanımadığını söyledi. “Bu etkinliğe 450 bin kişi katıldı, slogan atanları tek tek takip etmem mümkün değildi” dedi.
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Davanın siyasi olduğunu ve 2016 yılında hakkında yapılan bir dinlemeye dair savcılığın dinlemede suç unsuru bulunmadığını kendisine bildirdiğini, sabit ikametgahı bulunduğunu ve kaçma şüphesi olmadığına dikkat çeken Ahmet Özer, ifadesine şöyle devam etti: “Deliller büyük oranda toplanmıştır. Öncelikle serbest bırakılmayı, aksi durumda ise adli kontrol hükümleri ile serbest bırakılmayı talep ediyorum.”
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