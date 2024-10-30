Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Tutuklanma Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Tutuklanma Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi
Sabah saatlerinde gözaltına alınan CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi.
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CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, bu sabah saatlerinde evinde polis tarafından gözaltına alınmıştı.
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'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşları tepki için Çağlayan Adliyesi önüne çağırdı.
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