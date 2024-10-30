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İçişleri Bakanlığı Esenyurt Belediyesi’ne Kayyum Atadı İddiası

İçişleri Bakanlığı Esenyurt Belediyesi’ne Kayyum Atadı İddiası

Esenyurt
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.10.2024 - 20:53 Son Güncelleme: 30.10.2024 - 21:11

Sabah'ta yer alan iddiaya göre; İçişleri Bakanlığı tarafından Esenyurt Belediyesi'ne Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl kayyum olarak atandı.

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CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, PKK terör örgütüyle iltisaklı olduğu gerekçesiyle sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, PKK terör örgütüyle iltisaklı olduğu gerekçesiyle sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Savcılığa sevk edilen Ahmet Özer’in sorgusu hala sürüyor.

Savcılığa sevk edilen Ahmet Özer’in sorgusu hala sürüyor.

Sabah’tan Halit Turan’ın haberine göre, Ahmet Özer'in terör örgütü üyeliğinden gözaltına alınmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Esenyurt Belediyesine Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün kayyum olarak atandığı öğrenildi.

Sabah’tan Halit Turan’ın haberine göre, Ahmet Özer'in terör örgütü üyeliğinden gözaltına alınmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Esenyurt Belediyesine Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün kayyum olarak atandığı öğrenildi.

Kaynak

Gazeteci İsmail Saymaz'ın paylaşımı 👇

Gazeteci İsmail Saymaz'ın paylaşımı 👇
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