Evinde Arama Yapıldı: Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Gözaltına Alındı
Evinde Arama Yapıldı: Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Gözaltına Alındı
CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer 'terör örgütü üyeliği' iddiasıyla sabah saatlerinde evinden gözaltına alındı.
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Esenyurt Belediyesi önünde de çok sayıda polisin olduğu öğrenildi.
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Özer'in evinde ve belediye binasında arama yapıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alındığını bildirdi.
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, gözaltına ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. Özer'in terörle mücadele kapsamında gözaltına alındığını bildirdi. Günaydın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer bu sabah gözaltına alınarak Emniyet’e götürüldü. Kimin terörle mücadele ettiğini kimin iktidar mücadelesi verdiğini biliyoruz. İktidarlar gelip geçer; savcılar ve hakimler adaletin tecellisi için yalnızca kanunlara bağlı kalmalıdır."
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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Olaya ilişkin görüntüler:
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