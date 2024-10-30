Oğuzhan Bingöl Kimdir? Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün Görev Yerleri ve Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Oğuzhan Bingöl'ün ilk görev yeri ise Yozgat oldu. 2004 yılında kaymakam adayı olarak göreve başlayan Bingöl, daha sonra sırasıyla Eskişehir'in Han ilçesi ve Kayseri'nin Akkışla ilçesinde kaymak vekili olarak görev yaptı.

Kaymakam olarak ilk görev yeri ise Bursa, Harmancık oldu. 2008 yılında ise Mardin'in Dargeçit ilçesinin Kaymakamlığına atandı. Burada 2 yıl görev yapan Bingöl, Mardin Vali Yardımcısı olarak göreve getirildi.

2011 yılında Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde vekaleten yürüttüğü kaymakamlık görevinin ardından Ekim 2011'de Baskil Kaymakamı olarak atandı. Sonraki görev yeri ise Midyat oldu.