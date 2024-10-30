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Oğuzhan Bingöl Kimdir? Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün Görev Yerleri ve Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Oğuzhan Bingöl Kimdir? Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün Görev Yerleri ve Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
30.10.2024 - 22:00

İçişleri Bakanlığı tarafından Esenyurt Belediyesi'ne kayyım olarak atandığı iddia edilen Oğuzhan Bingöl'ün kim olduğu merak edildi. Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün daha önceki görev yerleri ve hayatı vatandaşlar tarafından mercek altına alındı. Peki, Oğuzhan Bingöl kimdir? Kaç yaşında ve nerelidir? 

İşte, Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl hakkında merak edilenler...

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Oğuzhan Bingöl Kimdir?

Oğuzhan Bingöl Kimdir?

Oğuzhan Bingöl, 1979 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Burada eğitim hayatına başlayan Bingöl, ortaöğretim eğitimine ise Ankara'da devam etti. Gazi Üniversitesi'ni kazanan Bingöl, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun oldu.

Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün Kariyer Hayatı

Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün Kariyer Hayatı

Oğuzhan Bingöl'ün ilk görev yeri ise Yozgat oldu. 2004 yılında kaymakam adayı olarak göreve başlayan Bingöl, daha sonra sırasıyla Eskişehir'in Han ilçesi ve Kayseri'nin Akkışla ilçesinde kaymak vekili olarak görev yaptı. 

Kaymakam olarak ilk görev yeri ise Bursa, Harmancık oldu. 2008 yılında ise Mardin'in Dargeçit ilçesinin Kaymakamlığına atandı. Burada 2 yıl görev yapan Bingöl, Mardin Vali Yardımcısı olarak göreve getirildi. 

2011 yılında Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde vekaleten yürüttüğü kaymakamlık görevinin ardından Ekim 2011'de Baskil Kaymakamı olarak atandı. Sonraki görev yeri ise Midyat oldu.

2017 yılında İçişleri Bakanlığı bünyesine ataması gerçekleşen Oğuzhan Bingöl, burada İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı olarak görev yaptı.

2017 yılında İçişleri Bakanlığı bünyesine ataması gerçekleşen Oğuzhan Bingöl, burada İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı olarak görev yaptı.

Bingöl, Ağustos 2018'de 2018-157 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Yüreğir Kaymakamlığına atandı ve 19 Ekim 2018'de göreve başladı. Görev süresince Hatay Vali Yardımcılığı da yapan Oğuzhan Bingöl, 2023 yılında ise Beşiktaş Kaymakamı olarak göreve başladı. Bingöl, 13 Ekim 2023 tarihinden beri İstanbul, Beşiktaş Kaymakamı olarak görev yapıyor.

Oğuzhan Bingöl, Esenyurt Belediyesine Kayyım Olarak mı Atandı?

Oğuzhan Bingöl, Esenyurt Belediyesine Kayyım Olarak mı Atandı?

Sabah’tan Halit Turan’ın haberine göre, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasının ardından Esenyurt Belediyesine Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl atandı. Ancak konuya ilişkin henüz yetkililerden herhangi bir açıklama gelmedi. 

Yetkililerden açıklama gelirse detaylar haberimizde yer alacak!

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