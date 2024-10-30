Oğuzhan Bingöl Kimdir? Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün Görev Yerleri ve Hayatı Hakkında Merak Edilenler
Oğuzhan Bingöl Kimdir? Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün Görev Yerleri ve Hayatı Hakkında Merak Edilenler
İçişleri Bakanlığı tarafından Esenyurt Belediyesi'ne kayyım olarak atandığı iddia edilen Oğuzhan Bingöl'ün kim olduğu merak edildi. Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün daha önceki görev yerleri ve hayatı vatandaşlar tarafından mercek altına alındı. Peki, Oğuzhan Bingöl kimdir? Kaç yaşında ve nerelidir?
İşte, Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl hakkında merak edilenler...
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Oğuzhan Bingöl Kimdir?
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Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün Kariyer Hayatı
2017 yılında İçişleri Bakanlığı bünyesine ataması gerçekleşen Oğuzhan Bingöl, burada İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı olarak görev yaptı.
Oğuzhan Bingöl, Esenyurt Belediyesine Kayyım Olarak mı Atandı?
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