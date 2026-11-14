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Bir İmparatorun Kaybolan Yüzü: Burdur’dan Dünyaya Dağılan Heykellerin Eve Dönüşü

etiket Bir İmparatorun Kaybolan Yüzü: Burdur’dan Dünyaya Dağılan Heykellerin Eve Dönüşü

Cem Kınay
Cem Kınay - yazio
14.11.2026 - 14:50
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Burdur’daki antik Boubon kentinden kaçırılan Roma dönemi bronz heykeller, onlarca yıl sonra Türkiye’ye dönüyor. İstanbul’da açılan “Kaçış Yok: Boubon”__ sergisi, kaybolan eserlerle birlikte bir kentin hafızasını da yeniden gündeme taşıyor.

Bir heykelin pasaportu olmaz. Ama bazı heykellerin yolculuğu, dünyanın en hareketli gezginlerinden bile uzundur.

Burdur’un Gölhisar ilçesi yakınlarındaki antik Boubon kentinde bir zamanlar Roma imparatorlarının bronz heykelleri yükseliyordu. Yüzyıllar sonra bu eserlerin bir bölümü yerinden koparıldı, farklı ülkelere ve koleksiyonlara dağıldı.

2 Kasım 2026’da İstanbul Arkeoloji Müzelerinde açılan “Kaçış Yok: Boubon” sergisi, bize yalnızca sanat eserlerinin değil, kaybolmuş bir hafızanın da geri dönebileceğini hatırlatıyor.

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Bir dağın yamacındaki Roma dünyası

Bir dağın yamacındaki Roma dünyası

Boubon, Roma döneminde bugünkü Burdur sınırları içinde yer alan antik bir kentti. Sebasteion adı verilen kutsal alanda imparatorlarla ilişkili anıtsal bronz heykeller bulunuyordu.

Bu heykeller yalnızca sanat eseri değildi. Dönemin iktidar anlayışını, inançlarını ve kamusal yaşamını yansıtıyordu.

1960’lı yıllarda alandan yasa dışı yollarla çıkarılan eserler, uluslararası sanat piyasasında el değiştirdi. Avrupa ve Amerika’daki farklı koleksiyonlara ulaştı.

Böylece bir kentin bütün olarak anlattığı hikâye, dünyanın farklı müzelerinde birbirinden kopuk parçalara dönüştü.

Bir heykelin nereden geldiği nasıl kanıtlanır?

Bir heykelin nereden geldiği nasıl kanıtlanır?

Aradan onlarca yıl geçtikten sonra bir heykelin gerçekten Boubon’dan çıktığı nasıl anlaşılır?

Cevap, bir polisiye romanı aratmayacak kadar ilginç.

Manhattan Bölge Savcılığının yürüttüğü soruşturmalarda tanık anlatımları, eski arşivler, koleksiyon kayıtları ve bilimsel incelemeler birlikte değerlendirildi.

Marcus Aurelius olarak tanımlanan bronz heykelin araştırılmasında üç boyutlu modelleme, kurşun izotop analizleri ve toprak karşılaştırmaları kullanıldı.

Şubat 2025’te Cleveland Museum of Art, uzun süren sürecin ardından heykeli Türkiye’ye iade edilmek üzere teslim etmeyi kabul etti.

Bazen bir eserin geçmişini tek bir belge değil, bilim insanlarının sabırla birleştirdiği yüzlerce küçük kanıt ortaya çıkarıyor.

İstanbul’da yeniden buluşma

İstanbul’da yeniden buluşma

2 Kasım 2026’da İstanbul Arkeoloji Müzelerinde açılan “Kaçış Yok: Boubon” sergisi, antik kentten kaçırılan ve geri getirilen bronz eserlerin hikâyesini ziyaretçilerle buluşturdu.

Aynı gün ABD’den Türkiye’ye iadesi sağlanan 100 ayrı kültür varlığı da tanıtıldı.

Bu eserler yalnızca Boubon’dan gelmiyordu. Aralarında Tokat Horoztepe kökenli 40 eser, Burdur Düver kökenli 44 mimari levha ve Aphrodisias’la bağlantılı bir portre de bulunuyordu.

Anadolu’nun farklı bölgelerinden koparılan bu eserlerin dönüşü, kültürel mirasın korunmasında uluslararası iş birliğinin önemini gösteriyor.

Bir müzeye dönmek, eve dönmek midir?

Bir müzeye dönmek, eve dönmek midir?

Dünyanın büyük müzeleri, farklı kültürleri tanımamız için eşsiz olanaklar sunuyor.

Ancak bir eserin nereden geldiğini bilmek, onu yalnızca güzel bir nesne olarak görmekten fazlasını gerektiriyor.

Kaçak kazılarla çıkarılan heykeller, bulundukları mimari çevreyi ve diğer eserlerle ilişkilerini kaybedebiliyor.

Bu nedenle kültürel mirasın iadesi yalnızca bir taşınma işlemi değil. Bir eserin kimliğini ve tarihî bağlamını yeniden kazanma süreci.

Asıl başarı, geri dönen eserleri doğru bilgiyle, iyi bir müzecilik anlayışıyla ve yeni kuşakların ilgisini çekecek hikâyelerle buluşturabilmek.

Turizmin geleceği: Daha çok eser değil, daha güçlü hikâye

Turizmin geleceği: Daha çok eser değil, daha güçlü hikâye

Yıllardır turizmde deneyimin öneminden söz ediyorum.

Boubon’un hikâyesi bunun güzel örneklerinden biri.

Bir ziyaretçi bronz bir imparator heykelinin karşısında durup yalnızca hangi yüzyılda yapıldığını öğrenebilir.

Ya da o heykelin Burdur’dan nasıl ayrıldığını, dünyanın hangi köşelerinde dolaştığını, bilimsel araştırmalarla geçmişinin nasıl kanıtlandığını ve sonunda nasıl geri döndüğünü keşfedebilir.

İkinci durumda yalnızca bir eser görmez. Bir hikâyenin parçası olur.

Burdur’daki Boubon Antik Kenti ile İstanbul’daki müze koleksiyonları arasında kurulabilecek bilimsel ve dijital bağlantılar, geleceğin kültür turizmi için de önemli fırsatlar sunuyor.

Çünkü ziyaretçiler artık yalnızca görmek değil, anlamak istiyor.

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Bir medeniyetin gerçek mirası

Bir medeniyetin gerçek mirası

Bir heykelin parçaları farklı koleksiyonlara dağıldığında, yalnızca bronz değil, o eserin anlattığı hikâye de parçalanır.

Bugün bu hikâyeyi yeniden kurma fırsatımız var.

Belki bir gün Boubon’dan gelen heykellerin önünde duran genç bir ziyaretçi, imparatorun adından önce şu soruyu soracak:

“Bu eser nasıl geri geldi?”

O sorunun cevabı, geçmişten çok bizim bugün kültürel mirasa nasıl sahip çıktığımızı anlatacak.

Çünkü bir medeniyetin büyüklüğü yalnızca yarattığı eserlerle değil, kaybettiklerini nasıl hatırladığı ve geri dönenlere nasıl sahip çıktığıyla da ölçülür.

Yazar Hakkında:

Dr. Cem Kinay, uluslararası alanda tanınan bir turizm girişimcisi ve vizyonerdir.

Magic Life Hotels ile “Her Şey Dahil” konseptinin yaratıcısı olarak global turizm endüstrisinde çığır açmış, milyonlarca misafirin seyahat deneyimini yeniden tanımlamıştır.

1997 yılında Avusturya’da “Yılın Adamı” seçilmiş, 2006 yılından bu yana Avusturya Devleti tarafından verilen Devlet Nişanı ile onurlandırılmıştır.

CK Legacy Hotels’in kurucusu olarak bugün; deneyim ekonomisi, kültürel miras, gastronomi ve longevity odaklı yeni nesil otel konseptleri geliştirmekte ve turizmin geleceğine yön vermektedir.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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