Bir İmparatorun Kaybolan Yüzü: Burdur’dan Dünyaya Dağılan Heykellerin Eve Dönüşü

Burdur’daki antik Boubon kentinden kaçırılan Roma dönemi bronz heykeller, onlarca yıl sonra Türkiye’ye dönüyor. İstanbul’da açılan “Kaçış Yok: Boubon”__ sergisi, kaybolan eserlerle birlikte bir kentin hafızasını da yeniden gündeme taşıyor.

Bir heykelin pasaportu olmaz. Ama bazı heykellerin yolculuğu, dünyanın en hareketli gezginlerinden bile uzundur.

Burdur’un Gölhisar ilçesi yakınlarındaki antik Boubon kentinde bir zamanlar Roma imparatorlarının bronz heykelleri yükseliyordu. Yüzyıllar sonra bu eserlerin bir bölümü yerinden koparıldı, farklı ülkelere ve koleksiyonlara dağıldı.

2 Kasım 2026’da İstanbul Arkeoloji Müzelerinde açılan “Kaçış Yok: Boubon” sergisi, bize yalnızca sanat eserlerinin değil, kaybolmuş bir hafızanın da geri dönebileceğini hatırlatıyor.