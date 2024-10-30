PanaromaTR Araştırma Direktörü Konuştu: ''Toplumun Yüzde 50’si Yeni Çözüm Sürecini Destekliyor''
PanaromaTR Araştırma Direktörü Konuştu: ''Toplumun Yüzde 50’si Yeni Çözüm Sürecini Destekliyor''
Elif Çakır ve Yıldıray Oğur’un programına katılan PanaromaTR Araştırma Direktörü Osman Sert, ''Topluma ‘olası bir çözüm sürecine destek verir misiniz?’ dediğimizde %50’ye yakın bir destek gördük'' dedi.
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ı Meclise çağırmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan da desteklemişti.
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PanaromaTR Araştırma Direktörü Osman Sert, KARAR TV ekranlarında Elif Çakır ve Yıldıray Oğur’a açıklamalarda bulundu.
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Osman Sert, Devlet Bahçeli'nin çözüm söylemlerinin toplumda karşılık bulduğunu dile getirdi. “Topluma ‘olası bir çözüm sürecine destek verir misiniz?’ sorusuna verilen cevabı da açıklayan Osman Sert, sözlerine şöyle devam etti:
“Devlet Bahçeli’nin 1 Ekim’de yapılan meclis açılışında DEM Parti Milletvekilleri ile tokalaşması sonrası yapılan grup toplantısının ardından anketlerimizi yaptık. Topluma ‘olası bir çözüm sürecine destek verir misiniz’ dediğimizde yüzde 50’ye yakın bir destek gördük. Bu çok önemli bir rakam. Bunun şöyle de bir önemi var; bu destek şubat ayında yüzde 30’un biraz üzerindeydi. Çünkü bizler düzenli olarak bu tarz trend gündemlerin anketlerini yapıyoruz. Şu an gözlemlediğimiz 10 puandan fazla bir destek artışı söz konusu. Bu da iktidarın bir pozisyon aldıklarında toplumun nasıl bunu ciddiye alabildiğini gösteriyor. İlk çözüm süreci başladığında destek bu kadar değildi. Yaklaşık yüzde 10’lar civarındaydı. Çalışa çalışa bir yere gelindi o dönem. Bir önceki çözüm sürecinin yaşattığı travmalara rağmen toplumun yüzde 50’sinin ‘evet’ demesi önemli. Sadece bizim araştırmalarımızda ‘Bahçeli’nin Öcalan gelsin DEM Parti grubunda konuşsun’ dediği söylem yok. Çünkü anketlerimiz bundan önce yapılmıştı.”
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