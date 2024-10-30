PanaromaTR Araştırma Direktörü Konuştu: ''Toplumun Yüzde 50’si Yeni Çözüm Sürecini Destekliyor''

Elif Çakır ve Yıldıray Oğur’un programına katılan PanaromaTR Araştırma Direktörü Osman Sert, ''Topluma ‘olası bir çözüm sürecine destek verir misiniz?’ dediğimizde %50’ye yakın bir destek gördük'' dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ı Meclise çağırmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan da desteklemişti.