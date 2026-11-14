Yatırım Tarzın Hangi Spor Dalına Benziyor?

Sen yatırım yaparken aynı basketbol oynar gibisin. Dengeli ve birlikteliğe dayalı bir yatırım tarzın var, aynı basketbol gibi. Tek bir yere yatırım yapmak yerine birçok farklı yatırım aracını değerlendiriyorsun. Yani basketbolda birçok oyuncu olması gibi yatırımların çeşitliliğe dayanıyor. Gerektiğinde stratejini değiştiriyor ve yeni koşullara uyum sağlıyorsun. Amacın bir kere kazanmak değil, dengeli bir planı sürdürmek!