Yatırım Tarzın Hangi Spor Dalına Benziyor?
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Herkesin yatırım tarzı farklı oluyor. Yatırım yaparken farklı stratejilerimiz var yani. Bazılarımız risk almayı severken diğerleri daha düşük riskli yatırımlar yapmayı tercih ediyor. Spor dalları da aslında yatırım tarzına benzeyebiliyor. Senin yatırım tarzın hangi spor dalına daha yakın?
1. Elinde birikmiş paran var. Bu parayla ne yapmak istersin?
2. Yaptığın yatırım istediğin getiriyi vermedi. Ne yaparsın?
3. Finansal kararlar alırken motivasyonun ne?
4. Bir yatırım fırsatı var karşında. Hızlı karar alabilir misin?
5. Sporcu olsan hangi özelliğin öne çıkardı sence?
6. Piyasalarda beklenmedik bir düşüş yaşandı. Ne yaparsın?
7. 5 yıl sonra finansal olarak nerede olacağını düşünüyorsun?
8. Yatırım yaparken seni en çok ne zorluyor?
Senin yatırım tarzın basketbola benziyor!
Senin yatırım tarzın koşuya benziyor!
Senin yatırım tarzın boksa benziyor!
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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