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Finans
Yatırım Tarzın Hangi Spor Dalına Benziyor?

etiket Yatırım Tarzın Hangi Spor Dalına Benziyor?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Editörü
14.11.2026 - 15:01
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Herkesin yatırım tarzı farklı oluyor. Yatırım yaparken farklı stratejilerimiz var yani. Bazılarımız risk almayı severken diğerleri daha düşük riskli yatırımlar yapmayı tercih ediyor. Spor dalları da aslında yatırım tarzına benzeyebiliyor. Senin yatırım tarzın hangi spor dalına daha yakın?

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1. Elinde birikmiş paran var. Bu parayla ne yapmak istersin?

1. Elinde birikmiş paran var. Bu parayla ne yapmak istersin?

2. Yaptığın yatırım istediğin getiriyi vermedi. Ne yaparsın?

3. Finansal kararlar alırken motivasyonun ne?

3. Finansal kararlar alırken motivasyonun ne?

4. Bir yatırım fırsatı var karşında. Hızlı karar alabilir misin?

5. Sporcu olsan hangi özelliğin öne çıkardı sence?

5. Sporcu olsan hangi özelliğin öne çıkardı sence?
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6. Piyasalarda beklenmedik bir düşüş yaşandı. Ne yaparsın?

6. Piyasalarda beklenmedik bir düşüş yaşandı. Ne yaparsın?

7. 5 yıl sonra finansal olarak nerede olacağını düşünüyorsun?

7. 5 yıl sonra finansal olarak nerede olacağını düşünüyorsun?

8. Yatırım yaparken seni en çok ne zorluyor?

Senin yatırım tarzın basketbola benziyor!

Senin yatırım tarzın basketbola benziyor!

Sen yatırım yaparken aynı basketbol oynar gibisin. Dengeli ve birlikteliğe dayalı bir yatırım tarzın var, aynı basketbol gibi. Tek bir yere yatırım yapmak yerine birçok farklı yatırım aracını değerlendiriyorsun. Yani basketbolda birçok oyuncu olması gibi yatırımların çeşitliliğe dayanıyor. Gerektiğinde stratejini değiştiriyor ve yeni koşullara uyum sağlıyorsun. Amacın bir kere kazanmak değil, dengeli bir planı sürdürmek!

Senin yatırım tarzın koşuya benziyor!

Senin yatırım tarzın koşuya benziyor!

Sen yatırımı aynı koşar gibi yapıyorsun. Alelacele yatırım yapmıyorsun. Sabırlı ve disiplinli bir yatırım tarzın var. Koşuda olduğu gibi yatırımda da istikrarın önemli olduğunu düşünüyorsun. Önüne çıkan her fırsatın peşinden koşmuyorsun. Önce iyice araştırıyorsun. Uzun mesafe koşar gibi sabırlı ve dengeli bir yatırım sürecin var yani!

Senin yatırım tarzın boksa benziyor!

Senin yatırım tarzın boksa benziyor!

Sen aynı boks gibi yatırım yapıyorsun. Yani yatırım yaparken çok cesursun ve mücadelecisin. Risk almaktan kaçmıyorsun ve fırsat gördüğünde harekete geçiyorsun. Zorluklar seni yıldırmıyor. Boksta olduğu gibi zoru gördüğünde mücadele ediyorsun, hemen geri adım atmıyorsun. Cesur kararlar alırken riski yönetmeye de önem veriyorsun tabii.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Editörü
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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