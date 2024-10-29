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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Bahçeli'ye Öcalan Desteği: “Tarihi Fırsatın Kurban Edilmemesini Umut Ediyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Bahçeli'ye Öcalan Desteği: “Tarihi Fırsatın Kurban Edilmemesini Umut Ediyoruz”

Recep Tayyip Erdoğan Abdullah Öcalan
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.10.2024 - 14:21

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ı Meclise çağırmasının yankıları halen devam ediyor. Bahçeli'nin açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği tepki merak konusu oldu. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Bahçeli'nin Öcalan'a ilişkin yaptığı açıklamayı Erdoğan'ın desteklediğini açıkladı. 

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan'ın Meclise davet etmişti. Hemen bu açıklama sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan DEM Parti milletvekili ve Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan, İmralı'ya gidip Abdullah Öcalan ile görüştüğünü açıklamıştı. Bu olay siyasetçiler arasında gerginliğe neden oldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan'ın Meclise davet etmişti. Hemen bu açıklama sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan DEM Parti milletvekili ve Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan, İmralı'ya gidip Abdullah Öcalan ile görüştüğünü açıklamıştı. Bu olay siyasetçiler arasında gerginliğe neden oldu.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugün kaleme aldığı yazısında, ''Öcalan’ın garantör ülke ve yasal güvence talebi yok'' dedi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugün kaleme aldığı yazısında, ''Öcalan’ın garantör ülke ve yasal güvence talebi yok'' dedi.

Selvi ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Bahçeli’ye destek verdiğini açıkladı.

Selvi ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Bahçeli’ye destek verdiğini açıkladı.

Selvi'nin yazısındaki ilgili bölüm şöyle: 👇

Selvi'nin yazısındaki ilgili bölüm şöyle: 👇

Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsatın kişisel hesaplara kurban edilmemesini umut ediyoruz” dedi. Dikkat edin Erdoğan, partimiz ya da Sayın Bahçeli tarafından demedi; “Cumhur İttifakı tarafından” dedi. Bu da Bahçeli’nin kendi değerlendirmesine göre bu çağrıyı yapmadığını, bunun bir ‘devlet politikası’ olduğunu gösteriyor. Erdoğan bu sürecin işaretini 1 Ekim tarihinde Meclis açış konuşmasında verdi.

3 EKİM

Bunun daha öncesi de olabilir ama Bahçeli ile nihai mutabakatlarının 3 Ekim tarihinde MGK toplantısından önce yaptıkları görüşmede gizli olduğunu düşünüyorum. Bahçeli önce 15 Ekim’de, ardından 22 Ekim’de tarihi çağrıları yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da çarşamba günü AK Parti grup toplantısında sürece ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapacağı söyleniyor.''

KAYNAK: Hürriyet-Abdülkadir Selvi

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