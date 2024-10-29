Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Bahçeli'ye Öcalan Desteği: “Tarihi Fırsatın Kurban Edilmemesini Umut Ediyoruz”

“Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsatın kişisel hesaplara kurban edilmemesini umut ediyoruz” dedi. Dikkat edin Erdoğan, partimiz ya da Sayın Bahçeli tarafından demedi; “Cumhur İttifakı tarafından” dedi. Bu da Bahçeli’nin kendi değerlendirmesine göre bu çağrıyı yapmadığını, bunun bir ‘devlet politikası’ olduğunu gösteriyor. Erdoğan bu sürecin işaretini 1 Ekim tarihinde Meclis açış konuşmasında verdi.

3 EKİM

Bunun daha öncesi de olabilir ama Bahçeli ile nihai mutabakatlarının 3 Ekim tarihinde MGK toplantısından önce yaptıkları görüşmede gizli olduğunu düşünüyorum. Bahçeli önce 15 Ekim’de, ardından 22 Ekim’de tarihi çağrıları yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da çarşamba günü AK Parti grup toplantısında sürece ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapacağı söyleniyor.''

KAYNAK: Hürriyet-Abdülkadir Selvi