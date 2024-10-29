Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Bahçeli'ye Öcalan Desteği: “Tarihi Fırsatın Kurban Edilmemesini Umut Ediyoruz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Bahçeli'ye Öcalan Desteği: “Tarihi Fırsatın Kurban Edilmemesini Umut Ediyoruz”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ı Meclise çağırmasının yankıları halen devam ediyor. Bahçeli'nin açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği tepki merak konusu oldu. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Bahçeli'nin Öcalan'a ilişkin yaptığı açıklamayı Erdoğan'ın desteklediğini açıkladı.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan'ın Meclise davet etmişti. Hemen bu açıklama sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan DEM Parti milletvekili ve Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan, İmralı'ya gidip Abdullah Öcalan ile görüştüğünü açıklamıştı. Bu olay siyasetçiler arasında gerginliğe neden oldu.
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugün kaleme aldığı yazısında, ''Öcalan’ın garantör ülke ve yasal güvence talebi yok'' dedi.
Selvi ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Bahçeli’ye destek verdiğini açıkladı.
Selvi'nin yazısındaki ilgili bölüm şöyle: 👇
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