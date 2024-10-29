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20 TL Yüzünden Evinden Oldu: Mahkemenin Kararı Kiracıyı Şaşırttı

20 TL Yüzünden Evinden Oldu: Mahkemenin Kararı Kiracıyı Şaşırttı

Kiracı Ev Sahibi kira
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.10.2024 - 12:54

Ev sahibi ve kiracı arasında çıkan tartışmalara bir yenisi daha eklendi. Kiracının 20 TL yüzünden başına gelmeyen kalmadı. Ankara'da kira bedelini 20 lira eksik ödeyen kiracının evi tahliye etmesine karar verildi.

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Kiracılara kötü haber geldi. Kirasını eksik yatıranlar yandı.

Kiracılara kötü haber geldi. Kirasını eksik yatıranlar yandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'da yaşayan Hüseyin Deliömeroğlu, Çankaya ilçesine bağlı Birlik Mahallesi'ndeki evinde oturan Javid Salomov'un 2 bin 220 lira olan kira bedelini haziran ayında 2 bin 200 lira olarak banka hesabına yatırdığını gördü.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'da yaşayan Hüseyin Deliömeroğlu, Çankaya ilçesine bağlı Birlik Mahallesi'ndeki evinde oturan Javid Salomov'un 2 bin 220 lira olan kira bedelini haziran ayında 2 bin 200 lira olarak banka hesabına yatırdığını gördü.

Bunun üzerine ev sahibi Deliömeroğlu, soluğu avukatında aldı. Eksik parayı yatırmayan kira ise icra işlemine itiraz etti. Kiracı Salamov, kirasını tam yatırdığını ve ev sahibinin herhangi bir alacağının bulunmadığını söyledi.

Bunun üzerine ev sahibi Deliömeroğlu, soluğu avukatında aldı. Eksik parayı yatırmayan kira ise icra işlemine itiraz etti. Kiracı Salamov, kirasını tam yatırdığını ve ev sahibinin herhangi bir alacağının bulunmadığını söyledi.

Ev sahibi, Ankara 12'nci İcra Hukuk Dairesi'ne 'itirazın kaldırılması, sözleşmenin feshi, kiralananın tahliyesi ve icra inkar tazminatına hükmedilmesi' talebiyle dava açtı. Davada sona gelindi. Mahkeme Heyeti, kiracının icra işlemine yaptığı itirazın kaldırılmasına, asıl alacak olan 20 TL'nin yüzde 20’si oranında icra inkar tazminatın kiracıdan alınarak ev sahibine verilmesine ve evin tahliyesine hükmetti.

Ev sahibi, Ankara 12'nci İcra Hukuk Dairesi'ne 'itirazın kaldırılması, sözleşmenin feshi, kiralananın tahliyesi ve icra inkar tazminatına hükmedilmesi' talebiyle dava açtı. Davada sona gelindi. Mahkeme Heyeti, kiracının icra işlemine yaptığı itirazın kaldırılmasına, asıl alacak olan 20 TL'nin yüzde 20’si oranında icra inkar tazminatın kiracıdan alınarak ev sahibine verilmesine ve evin tahliyesine hükmetti.
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