İşçilerin Tazminatını Ödemeyen Sosyetik Çifte Haciz Şoku: Sadıkoğlu Yalısı Haczedilecek

Sabah'tan Oğuzhan Uysal'ın haberine göre, İşçilerin avukatı Melisa Sütlübulak, müvekkillerinin Türkiye’den Katar’a Al Udeid Hava Üssü inşaatı için götürüldüğünü belirterek, “İşçiler hukuksuz bir şekilde işten çıkarıldı ve tazminatları ödenmedi. Hak kayıplarının önlenmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi için hukuki sürecin takipçisiyiz” dedi.