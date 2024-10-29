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İşçilerin Tazminatını Ödemeyen Sosyetik Çifte Haciz Şoku: Sadıkoğlu Yalısı Haczedilecek

İşçilerin Tazminatını Ödemeyen Sosyetik Çifte Haciz Şoku: Sadıkoğlu Yalısı Haczedilecek

İşçi
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.10.2024 - 10:51

Bahadır İnşaat'ın sahipleri Cem Bahadır ve Mine Bahadır çiftine haciz şoku. Sabah'tan Oğuzhan Uysal'ın haberine göre, Katar’daki projede çalıştırdıkları işçilerin tazminatlarını ödemeyince İstanbul Bebek'teki 35 milyon dolarlık Sadıkoğlu Yalısı'na haciz işlemi başlatıldı.

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İş insanı Emin Hitay'dan 35 milyon dolara Sadıkoğlu yalısını satın alan Bahadır İnşaat'ın sahipleri Mine ve Cem Bahadır icralık oldu.

İş insanı Emin Hitay'dan 35 milyon dolara Sadıkoğlu yalısını satın alan Bahadır İnşaat'ın sahipleri Mine ve Cem Bahadır icralık oldu.

Katar’ın Doha kentindeki Al Udeid Hava Üssü inşaatında çalıştırdıkları işçileri tazminatsız olarak işten çıkardığı iddia edilen Bahadır İnşaat’ın sahipleri Habib Cem Bahadır ve eşi Mine Bahadır’a ait İstanbul Bebek’teki Sadıkoğlu Yalısı’na haciz işlemi başlatıldı.

Katar’ın Doha kentindeki Al Udeid Hava Üssü inşaatında çalıştırdıkları işçileri tazminatsız olarak işten çıkardığı iddia edilen Bahadır İnşaat’ın sahipleri Habib Cem Bahadır ve eşi Mine Bahadır’a ait İstanbul Bebek’teki Sadıkoğlu Yalısı’na haciz işlemi başlatıldı.

Sabah'tan Oğuzhan Uysal'ın haberine göre, Bakırköy 6. İcra Hukuk Mahkemesi, işçilerin başvurusu üzerine yalıya haciz konulmasına karar verdi. Karar sonrasında işçilerin avukatı ve polis ekibi yalının bulunduğu yere giderek haciz işlemlerine başladı.

Sabah'tan Oğuzhan Uysal'ın haberine göre, Bakırköy 6. İcra Hukuk Mahkemesi, işçilerin başvurusu üzerine yalıya haciz konulmasına karar verdi. Karar sonrasında işçilerin avukatı ve polis ekibi yalının bulunduğu yere giderek haciz işlemlerine başladı.

Yalı, geçici olarak Mine Bahadır’a yediemin olarak teslim edildi; ancak önümüzdeki günlerde yalı ve içerisindeki antika eşyalar işçilerin alacakları karşılığında satışa çıkarılacak.

Yalı, geçici olarak Mine Bahadır’a yediemin olarak teslim edildi; ancak önümüzdeki günlerde yalı ve içerisindeki antika eşyalar işçilerin alacakları karşılığında satışa çıkarılacak.

Sabah'tan Oğuzhan Uysal'ın haberine göre, İşçilerin avukatı Melisa Sütlübulak, müvekkillerinin Türkiye’den Katar’a Al Udeid Hava Üssü inşaatı için götürüldüğünü belirterek, “İşçiler hukuksuz bir şekilde işten çıkarıldı ve tazminatları ödenmedi. Hak kayıplarının önlenmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi için hukuki sürecin takipçisiyiz” dedi.

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