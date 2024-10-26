Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Polise Bir Saldırı Daha! El Yapımı Patlayıcı Attılar: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Polise Bir Saldırı Daha! El Yapımı Patlayıcı Attılar: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Şırnak Polis Saldırı
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.10.2024 - 16:13

Son zamanlarda polise yönelik saldırılar arttı. Bir saldırı haberi daha Cizre'den geldi. Cudi Mahallesi Muhtarlığı binası önüne gelen 2 kişi, görevli polis memurlarına çakmak gazı ile destekli paylatıcı madde attı. Patlamada şans eseri kimse yaralanmadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Korkunç olay Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Cudi Mahallesi Muhtarlığı binası önünde meydana geldi.

Korkunç olay Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Cudi Mahallesi Muhtarlığı binası önünde meydana geldi.

Binanın önünde bekleyen 2 kişi, polis memurlarına çakmak gazı ile destekli paylatıcı madde attı. Patlayıcı madde infilak ederken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Binanın önünde bekleyen 2 kişi, polis memurlarına çakmak gazı ile destekli paylatıcı madde attı. Patlayıcı madde infilak ederken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Patlama da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Görüntülerde; yoldan geçen vatandaşların da olduğu görüldü. Olayla ilgili başlatılan incelemede, patlayıcı maddeyi attığı belirlenen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Patlama da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Görüntülerde; yoldan geçen vatandaşların da olduğu görüldü. Olayla ilgili başlatılan incelemede, patlayıcı maddeyi attığı belirlenen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

İşte o anlar:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın