Polise Bir Saldırı Daha! El Yapımı Patlayıcı Attılar: 2 Kişi Gözaltına Alındı
Polise Bir Saldırı Daha! El Yapımı Patlayıcı Attılar: 2 Kişi Gözaltına Alındı
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Korkunç olay Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Cudi Mahallesi Muhtarlığı binası önünde meydana geldi.
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Binanın önünde bekleyen 2 kişi, polis memurlarına çakmak gazı ile destekli paylatıcı madde attı. Patlayıcı madde infilak ederken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Patlama da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Görüntülerde; yoldan geçen vatandaşların da olduğu görüldü. Olayla ilgili başlatılan incelemede, patlayıcı maddeyi attığı belirlenen 2 şüpheli, gözaltına alındı.
İşte o anlar:
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