Polise Bir Saldırı Daha! El Yapımı Patlayıcı Attılar: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Son zamanlarda polise yönelik saldırılar arttı. Bir saldırı haberi daha Cizre'den geldi. Cudi Mahallesi Muhtarlığı binası önüne gelen 2 kişi, görevli polis memurlarına çakmak gazı ile destekli paylatıcı madde attı. Patlamada şans eseri kimse yaralanmadı.