Kahvaltının Vazgeçilmezi Sucuğa Dikkat! Mide Bulandıran Görüntü: 75 TL’ye Sucuk Yapıp 250 TL'ye Sattı

Gıda sahtekarları, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan sucuğun peşinde. İsmi açıklanmayan bir kişinin, 75 TL’ye mal ettiği sucuğu sosyal medyadan 250 TL’ye sattığı ortaya çıktı. Afyonkarahisar’dan mide bulandıran görüntüler geldi.