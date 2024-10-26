Kahvaltının Vazgeçilmezi Sucuğa Dikkat! Mide Bulandıran Görüntü: 75 TL’ye Sucuk Yapıp 250 TL'ye Sattı
Kahvaltının Vazgeçilmezi Sucuğa Dikkat! Mide Bulandıran Görüntü: 75 TL’ye Sucuk Yapıp 250 TL'ye Sattı
Gıda sahtekarları, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan sucuğun peşinde. İsmi açıklanmayan bir kişinin, 75 TL’ye mal ettiği sucuğu sosyal medyadan 250 TL’ye sattığı ortaya çıktı. Afyonkarahisar’dan mide bulandıran görüntüler geldi.
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Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, gıda sahtekarlığı yapan firma ve şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi.
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Operasyonda bir şahsın insan sağlığını hiçe sayarak 75 TL'ye mal ettiği sağlıksız sucukları 250 TL'den, sosyal medya hesapları üzerinden sattığı tespit edildi. Ayrıca operasyonda bir başka şahsın ise pamuk ve soya yağlarının içerisine aroma ve renklendirici katarak sahte zeytinyağı ürettiği ve satışa sunduğu ortaya çıktı.
Şahıs ve firmaların adreslerine baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 380 kilogram içeriği değiştirilmiş, etiketsiz sucuk, 5 litrelik 80 şişe halinde toplamda 400 litre zeytin yağı, 324 gram kubar esrar ve 40 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Kimlikleri açıklanmayan şahısların gözaltına alındığı öğrenildi.
İşte o anlar:
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