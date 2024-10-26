Resmi Gazete'de Yayımlandı: Artık Cumhurbaşkanlığı'ndan İzin Alınmayacak
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Artık Cumhurbaşkanlığı'ndan İzin Alınmayacak
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre artık mesleğe özel yarışma sınavları için Cumhurbaşkanlığı'ndan izin alınmayacak.
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Mesleğe özel yarışma sınavları ve personel alacak kamu kurum ve kuruluşlarının sınav açmasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelge, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 11 Eylül 2018 tarihli ve 2018/7 sayılı genelgede Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı, Anayasa Mahkemesi, Adalet Bakanlığı hakim ve savcı adayları, Sayıştay Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç tüm kamu kurum ve kuruluşlarında mesleğe özel yarışma sınavıyla alınacak personel için kurumlarca sınav açılmadan önce Cumhurbaşkanlığı'ndan izin alma zorunluluğunun bulunduğunu belirten madde yürürlükten kaldırıldı.
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