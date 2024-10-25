İsyan Etti: Ekrem İmamoğlu, Yiğit Bulut'a Tazminat Davası Açtı
İsyan Etti: Ekrem İmamoğlu, Yiğit Bulut'a Tazminat Davası Açtı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'a karşı harekete geçti. İmamoğlu, kendisine ‘milli güvenlik sorunu’ diyen Yiğit Bulut’a tazminat davası açtı.
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, geçtiğimiz nisan ayında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.
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''Ekrem İmamoğlu Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti için bir milli güvenlik sorunudur!'' diyen Bulut, attığı tweet'te: “Sizinle bir cümle paylaşacağım, not edin, tartışacağız, göreceğiz. Ekrem İmamoğlu Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti için bir milli güvenlik sorunudur! Medyamız gerçek analiz kabiliyetine ulaşınca bu tezin içini doldurmayı başaracaktır umarım! Not alın” dedi.
İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat davayı ‘kişilik haklarına saldırının tespiti amacıyla açtıklarını’ belirtti. Kendisine dava açılmasına isyan eden Yiğit Bulut, "Sevgili dostlar, bu nasıl bir iç tutarsızlık! Devletin Bakanı’na Yüksek Yargı Organı üyelerine, “ahmak” deyip, “bu hakaret sayılamaz, dava açılamaz, saçmalık” diyen Ekrem bey, kendisi hakkında hakaret içermeyen bir tespitim için hırsını alamayıp adliye adliye geziyor!" dedi.
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