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Havalimanında Unutulan Milyonluk Otomobiller İçin Harekete Geçildi: Gümrüğe Gönderildi

Havalimanında Unutulan Milyonluk Otomobiller İçin Harekete Geçildi: Gümrüğe Gönderildi

Şırnak BMW Mercedes
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.10.2024 - 19:39

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nın otoparkında unutulan milyonluk otomobiller hayrete düşürdü. Unutulan Mercedes ve BMW marka yabancı plakalı 2 otomobil, Gümrük Müdürlüğü'ne gönderildi.

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Bu da oldu. Havalimanı'nda yabancı plakalı milyonluk iki lüks otomobil 2015 ve 2018 yılından bu yana otoparkta unutuldu.

Bu da oldu. Havalimanı'nda yabancı plakalı milyonluk iki lüks otomobil 2015 ve 2018 yılından bu yana otoparkta unutuldu.

Havalimanı Müdürlüğü gerekli mevzuatlar gereği otoparkta unutulan 2000 Model BMW ile 2001 Model Mercedes marka otomobili araçlara yükleyip teslim edilmek üzere Gümrük Müdürlüğü'ne gönderdi.

Havalimanı Müdürlüğü gerekli mevzuatlar gereği otoparkta unutulan 2000 Model BMW ile 2001 Model Mercedes marka otomobili araçlara yükleyip teslim edilmek üzere Gümrük Müdürlüğü'ne gönderdi.

Şerafettin Elçi Havalimanı'nda yabancı plakalı iki lüks otomobilin 2015 ve 2018 yılından bu yana otoparkta unutulması şaşkınlığa neden oldu.Havalimanı Müdürlüğü gerekli mevzuatlar gereği otoparkta unutulan 2000 Model BMW ile 2001 Model Mercedes marka otomobili araçlara yükleyip teslim edilmek üzere Gümrük Müdürlüğü'ne gönderdi.

Şerafettin Elçi Havalimanı'nda yabancı plakalı iki lüks otomobilin 2015 ve 2018 yılından bu yana otoparkta unutulması şaşkınlığa neden oldu.Havalimanı Müdürlüğü gerekli mevzuatlar gereği otoparkta unutulan 2000 Model BMW ile 2001 Model Mercedes marka otomobili araçlara yükleyip teslim edilmek üzere Gümrük Müdürlüğü'ne gönderdi.

Havalimanlarında unutulan eşya, materyal ve elektronik eşyalar yasal mevzuat gereği yapılan resmi işlemlerden sonra satışa sunuluyor. Havalimanında unutulan iki otomobile de bu yasal işlemlerin yapılacağı öğrenildi.

Havalimanlarında unutulan eşya, materyal ve elektronik eşyalar yasal mevzuat gereği yapılan resmi işlemlerden sonra satışa sunuluyor. Havalimanında unutulan iki otomobile de bu yasal işlemlerin yapılacağı öğrenildi.
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