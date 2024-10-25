Havalimanında Unutulan Milyonluk Otomobiller İçin Harekete Geçildi: Gümrüğe Gönderildi
Havalimanında Unutulan Milyonluk Otomobiller İçin Harekete Geçildi: Gümrüğe Gönderildi
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Bu da oldu. Havalimanı'nda yabancı plakalı milyonluk iki lüks otomobil 2015 ve 2018 yılından bu yana otoparkta unutuldu.
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Havalimanı Müdürlüğü gerekli mevzuatlar gereği otoparkta unutulan 2000 Model BMW ile 2001 Model Mercedes marka otomobili araçlara yükleyip teslim edilmek üzere Gümrük Müdürlüğü'ne gönderdi.
Şerafettin Elçi Havalimanı'nda yabancı plakalı iki lüks otomobilin 2015 ve 2018 yılından bu yana otoparkta unutulması şaşkınlığa neden oldu.Havalimanı Müdürlüğü gerekli mevzuatlar gereği otoparkta unutulan 2000 Model BMW ile 2001 Model Mercedes marka otomobili araçlara yükleyip teslim edilmek üzere Gümrük Müdürlüğü'ne gönderdi.
Havalimanlarında unutulan eşya, materyal ve elektronik eşyalar yasal mevzuat gereği yapılan resmi işlemlerden sonra satışa sunuluyor. Havalimanında unutulan iki otomobile de bu yasal işlemlerin yapılacağı öğrenildi.
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