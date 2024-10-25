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AK Partili Osman Gökçek Şikayet Etti: Dilek Ekmekçi Akıl Hastanesine Yatırılacak

AK Partili Osman Gökçek Şikayet Etti: Dilek Ekmekçi Akıl Hastanesine Yatırılacak

Melih Gökçek AK Parti Avukat
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.10.2024 - 17:35

Avukat Dilek Ekmekçi'nin avukatları, AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'in şikayeti üzerine Ekmekçi'nin 3 hafta süreyle akıl hastanesine yatırılma kararı alındığını açıkladı. 

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Avukat Dilek Ekmekçi, "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla yargılandığı davada yeni gelişme yaşandı.

Avukat Dilek Ekmekçi, "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla yargılandığı davada yeni gelişme yaşandı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, Ekmekçi'nin "örgüte üye olmak" suçundan yargılandığı davada tahliye kararı vermişti, ancak savcılığın itirazıyla bu karar bozuldu ve Ekmekçi yeniden tutuklandı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, Ekmekçi'nin "örgüte üye olmak" suçundan yargılandığı davada tahliye kararı vermişti, ancak savcılığın itirazıyla bu karar bozuldu ve Ekmekçi yeniden tutuklandı.

AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'in şikayeti olduğu dosya sebebiyle Ekmekçi hakkında akıl hastanesine gönderme kararı alındı.

AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'in şikayeti olduğu dosya sebebiyle Ekmekçi hakkında akıl hastanesine gönderme kararı alındı.

Ekmekçi'nin avukatı Peren Sanrı ise Gökçek'in şikayeti üzerine Ekmekçi'nin 3 hafta süreyle akıl hastanesine yatırılma kararı alındığını açıkladı.

Ekmekçi'nin avukatı Peren Sanrı ise Gökçek'in şikayeti üzerine Ekmekçi'nin 3 hafta süreyle akıl hastanesine yatırılma kararı alındığını açıkladı.

Ekmekçi'nin avukatından bir paylaşım daha geldi: İşte o paylaşım:

Ekmekçi'nin avukatından bir paylaşım daha geldi: İşte o paylaşım:
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