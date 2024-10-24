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"Buradan Tabutta Çıkmak İstemiyorum" Dedi! Ömer Öcalan İmralı’ya Götürüldü: 43 Ay Sonra Görüşme Gerçekleşti

"Buradan Tabutta Çıkmak İstemiyorum" Dedi! Ömer Öcalan İmralı’ya Götürüldü: 43 Ay Sonra Görüşme Gerçekleşti

Terör Abdullah Öcalan
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.10.2024 - 10:00

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan DEM Parti milletvekili ve Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan, dün İmralı'ya gidip Abdullah Öcalan ile görüştüğünü açıkladı. Öcalan’ın, bir süre önce, “Buradan tabutla çıkmak istemiyorum” dediği iddia edildi.

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Böylelikle Abdullah Öcalan ile 43 ay sonra ilk kez yüzyüze görüşme gerçekleştirmiş oldu.

Böylelikle Abdullah Öcalan ile 43 ay sonra ilk kez yüzyüze görüşme gerçekleştirmiş oldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ı Meclise çağırması sonrası kritik gelişmeler yaşandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ı Meclise çağırması sonrası kritik gelişmeler yaşandı.

Adalet Bakanlığı 22 Ekim tarihinde Ömer Öcalan’a başvurusunun kabul edildiğini resmi olarak bildirdi. Bu gelişme üzerine, Ömer Öcalan’a dün Bursa’nın Mudanya ilçesindeki askeri iskelede hazır bulunması gerektiği iletildi. Ömer Öcalan, sabah saatlerinde Mudanya İskelesi'ne yanaşan bir feribota alınarak İmralı Adası'na götürüldü. Abdullah Öcalan ile Ömer Öcalan arasındaki görüşmenin sabah saat 11.00’de başladığı ve öğleden sonraya kadar sürdüğü kaydedildi.

Adalet Bakanlığı 22 Ekim tarihinde Ömer Öcalan’a başvurusunun kabul edildiğini resmi olarak bildirdi. Bu gelişme üzerine, Ömer Öcalan’a dün Bursa’nın Mudanya ilçesindeki askeri iskelede hazır bulunması gerektiği iletildi. Ömer Öcalan, sabah saatlerinde Mudanya İskelesi'ne yanaşan bir feribota alınarak İmralı Adası'na götürüldü. Abdullah Öcalan ile Ömer Öcalan arasındaki görüşmenin sabah saat 11.00’de başladığı ve öğleden sonraya kadar sürdüğü kaydedildi.

Abdullah Öcalan’ın, bu görüşmede tecrit koşullarının kaldırılması ve haberleşme imkânının sağlanması durumunda, silahların bırakılması konusunda bir rol üstlenebileceği mesajını verdiği iddia edildi.

HDP Milletvekili Ömer Öcalan, 14 Ağustos 2024 tarihinde Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunarak amcası Abdullah Öcalan ile görüşme talebinde bulunmuştu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ömer Öcalan, dün İmralı Adası’na giderek Abdullah Öcalan ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

HDP Milletvekili Ömer Öcalan, 14 Ağustos 2024 tarihinde Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunarak amcası Abdullah Öcalan ile görüşme talebinde bulunmuştu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ömer Öcalan, dün İmralı Adası’na giderek Abdullah Öcalan ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

Ömer Öcalan'ın paylaşımı şöyle: "Sayın Abdullah Öcalan ile en son yüz yüze yapılan görüşme 3 Mart 2020 tarihiydi.Biz aile olarak yıllar sonra 23 Ekim 2024 günü Sayın Öcalan ile görüşme gerçekleştirdik. Bir yasal hak olan rutin aile görüşünün, koşullar ne olursa olsun devam etmesini istiyoruz."

Ömer Öcalan'ın paylaşımı şöyle: "Sayın Abdullah Öcalan ile en son yüz yüze yapılan görüşme 3 Mart 2020 tarihiydi.Biz aile olarak yıllar sonra 23 Ekim 2024 günü Sayın Öcalan ile görüşme gerçekleştirdik. Bir yasal hak olan rutin aile görüşünün, koşullar ne olursa olsun devam etmesini istiyoruz."
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Ömer Öcalan’ın 23 Ekim Çarşamba günü saat 11:00’de İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan ile görüştüğünü yazdı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Ömer Öcalan’ın 23 Ekim Çarşamba günü saat 11:00’de İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan ile görüştüğünü yazdı.

Selvi’nin iddiasına göre, Öcalan’ın “Tarihi sorumluluğumu yerine getirmeye hazırım. Örgüte silah bırakma çağrısı yapacağım” dediği ifade edilirken, MHP lideri Bahçeli’nin gündeme getirdiği, “Umut hakkı” düzenlemesinin de Öcalan açısından teşvik edici olduğu konuşuluyor. 

Öte yandan Öcalan’ın, bir süre önce, “Buradan tabutla çıkmak istemiyorum” dediği iddia edildi.

İşte o paylaşım:

Görüşmeye ilişkin bir paylaşım daha:

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