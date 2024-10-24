"Buradan Tabutta Çıkmak İstemiyorum" Dedi! Ömer Öcalan İmralı’ya Götürüldü: 43 Ay Sonra Görüşme Gerçekleşti

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan DEM Parti milletvekili ve Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan, dün İmralı'ya gidip Abdullah Öcalan ile görüştüğünü açıkladı. Öcalan’ın, bir süre önce, “Buradan tabutla çıkmak istemiyorum” dediği iddia edildi.