Taksiye Müşteri Gibi Binmiş: Kadın Teröristin Görüntüleri Ortaya Çıktı
Taksiye Müşteri Gibi Binmiş: Kadın Teröristin Görüntüleri Ortaya Çıktı
Ankara’da dün akşam saatlerinde düzenlenen terör saldırısında 5 kişi şehit olurken, 22 kişi de yaralandı. Saldırganlar olay yerinde etkisiz hale getirilirken, kadın teröristin saldırıdan önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre, görüntülerde kadın teröristin müşteri olarak taksiye bindiği görüldü.
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TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısındaki patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu. Terör saldırısında 5 kişi şehit olurken 22 kişi de yaralandı.
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Saldırıya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
Güvenlik kamerası görüntülerinde henüz kimliği belirlenemeyen kadın teröristin, durağa müşteri gibi gelerek bir süre beklediği ve şehit Murat Arslan'a ait olan taksiye binmek için aracın ön kapısında beklediği görüldü.
Kadın teröristin normal bir müşteri gibi tek başına taksiye binmesi sonrası erkek olan teröristin ise yol üzerinden alınmış olabileceği belirtiliyor.
İşte o anlar:
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