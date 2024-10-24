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Taksiye Müşteri Gibi Binmiş: Kadın Teröristin Görüntüleri Ortaya Çıktı

Taksiye Müşteri Gibi Binmiş: Kadın Teröristin Görüntüleri Ortaya Çıktı

Terör Ankara
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.10.2024 - 09:23

Ankara’da dün akşam saatlerinde düzenlenen terör saldırısında 5 kişi şehit olurken, 22 kişi de yaralandı. Saldırganlar olay yerinde etkisiz hale getirilirken, kadın teröristin saldırıdan önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre, görüntülerde kadın teröristin müşteri olarak taksiye bindiği görüldü.

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TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısındaki patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu. Terör saldırısında 5 kişi şehit olurken 22 kişi de yaralandı.

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısındaki patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu. Terör saldırısında 5 kişi şehit olurken 22 kişi de yaralandı.

Saldırıya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Saldırıya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

İki teröristin TUSAŞ'a gitmek için kullandığı taksinin şoförü şehit Murat Arslan'ın son görüntülerine Sabah'tan Dilhan Dumanoğlu ve Umay Sena Sümer ulaştı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde henüz kimliği belirlenemeyen kadın teröristin, durağa müşteri gibi gelerek bir süre beklediği ve şehit Murat Arslan'a ait olan taksiye binmek için aracın ön kapısında beklediği görüldü.

Güvenlik kamerası görüntülerinde henüz kimliği belirlenemeyen kadın teröristin, durağa müşteri gibi gelerek bir süre beklediği ve şehit Murat Arslan'a ait olan taksiye binmek için aracın ön kapısında beklediği görüldü.

Kadın teröristin normal bir müşteri gibi tek başına taksiye binmesi sonrası erkek olan teröristin ise yol üzerinden alınmış olabileceği belirtiliyor.

Kadın teröristin normal bir müşteri gibi tek başına taksiye binmesi sonrası erkek olan teröristin ise yol üzerinden alınmış olabileceği belirtiliyor.

İşte o anlar:

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