Taksiye Müşteri Gibi Binmiş: Kadın Teröristin Görüntüleri Ortaya Çıktı

Ankara’da dün akşam saatlerinde düzenlenen terör saldırısında 5 kişi şehit olurken, 22 kişi de yaralandı. Saldırganlar olay yerinde etkisiz hale getirilirken, kadın teröristin saldırıdan önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre, görüntülerde kadın teröristin müşteri olarak taksiye bindiği görüldü.