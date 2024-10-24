Terör Saldırısı Sonrası Eminönü-Bursa Feribotuna Bomba İhbarı
Terör Saldırısı Sonrası Eminönü-Bursa Feribotuna Bomba İhbarı
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İstanbul Eminönü-Bursa Mudanya seferini yapacak feribotunda bomba ihbarı yapıldı.
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İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Feribotta bulunan 380 yolcu güvenli bir şekilde tahliye edildikten sonra bomba uzmanı köpeklerle içerde arama yaptı.
Yaklaşık 1 buçuk saat süren arama sonrası ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.
Asılsız çıkan ihbar nedeniyle sefer 2 buçuk saatlik gecikmeyle yapıldı.
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