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Terör Saldırısı Sonrası Eminönü-Bursa Feribotuna Bomba İhbarı

Terör Saldırısı Sonrası Eminönü-Bursa Feribotuna Bomba İhbarı

Bursa bomba
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.10.2024 - 06:32

İstanbul Eminönü-Bursa Mudanya seferini yapacak feribotunda bomba ihbarı yapıldı. Feribotta bulunan 380 yolcu tahliye edilirken, ihbar asılsız çıktı.

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İstanbul Eminönü-Bursa Mudanya seferini yapacak feribotunda bomba ihbarı yapıldı.

İstanbul Eminönü-Bursa Mudanya seferini yapacak feribotunda bomba ihbarı yapıldı.

İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Feribotta bulunan 380 yolcu güvenli bir şekilde tahliye edildikten sonra bomba uzmanı köpeklerle içerde arama yaptı.

İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Feribotta bulunan 380 yolcu güvenli bir şekilde tahliye edildikten sonra bomba uzmanı köpeklerle içerde arama yaptı.

Yaklaşık 1 buçuk saat süren arama sonrası ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

Yaklaşık 1 buçuk saat süren arama sonrası ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

Asılsız çıkan ihbar nedeniyle sefer 2 buçuk saatlik gecikmeyle yapıldı.

Asılsız çıkan ihbar nedeniyle sefer 2 buçuk saatlik gecikmeyle yapıldı.
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