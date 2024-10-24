Terör Saldırısında Şehit Olan Başmühendis Zahide Güçlü Ekici Yürek Yaktı: Kanserli Çocuklara Umut Olmuş

Ankara'da dün akşam saatlerinde TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısında 5 kişi şehit olurken, 22 kişi de yaralandı. Saldırıda şehit düşenlerden biri de 37 yaşındaki makine mühendisi Zahide Güçlü Ekici Oldu. Evlilik yıldönümleri sebebiyle eşinin kendisine gönderdiği çiçeği almak için nizamiyeye indiği sırada saldırıya uğrayan Zahide, kaldırıldığı hastenede kurtarılamayarak şehit oldu.