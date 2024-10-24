Terör Saldırısında Şehit Olan Başmühendis Zahide Güçlü Ekici Yürek Yaktı: Kanserli Çocuklara Umut Olmuş
Terör Saldırısında Şehit Olan Başmühendis Zahide Güçlü Ekici Yürek Yaktı: Kanserli Çocuklara Umut Olmuş
Ankara'da dün akşam saatlerinde TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısında 5 kişi şehit olurken, 22 kişi de yaralandı. Saldırıda şehit düşenlerden biri de 37 yaşındaki makine mühendisi Zahide Güçlü Ekici Oldu. Evlilik yıldönümleri sebebiyle eşinin kendisine gönderdiği çiçeği almak için nizamiyeye indiği sırada saldırıya uğrayan Zahide, kaldırıldığı hastenede kurtarılamayarak şehit oldu.
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TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısındaki patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu. Terör saldırısında 5 kişi şehit olurken 22 kişi de yaralandı.
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Saldırıya ilişkin yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Şehit olan vatandaşların kimlikleri açıklandı. Saldırıda şehit düşenlerden biri de 37 yaşındaki Makine Mühendisi Zahide Güçlü Ekici oldu.
37 yaşındaki başmühendis Zahide Güçlü Ekici, evlilik yıldönümleri sebebiyle eşinin kendisine gönderdiği çiçeği almak için nizamiyeye indiği sırada terör saldırısında ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ekici, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve sivil havacılıkta kullanılmak üzere tasarlanan ve Türkiye'nin coğrafi şartlarına uygun olarak geliştirilen GÖKBEY helikopteri projesinde başmühendis olarak aktif rol alan Zahide Güçlü Ekici, kanser hastası çocuklar için yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle de adından sıkça söz ettiren birisiydi.
Zahide Güçlü Ekici, Balıkesir Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde okurken, Yalçın Ekici ile tanıştı. İkili, üniversite eğitimlerinin ardından evlendi. Yalçın Ekici de bir dönem eşi gibi TUSAŞ’ta çalıştı. Ancak sonrasında özel bir şirkette meslek hayatını sürdürmeyi tercih etti. Ekici'nin 2021 yılında tek çocuğu olan kızına kanser teşhisi konuldu. Küçük kız, iki yıl boyunca hastanede tedavi gördü ve 2023 yılında kanseri yendi.
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